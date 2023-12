Comuni del Cilento insieme per un progetto di promozione turistica

Tredici Comuni del Cilento intendono partecipare all’avviso pubblico per la creazione del “modello di rete dei Comuni BSB – Borghi, Salute e Benessere” presentando un progetto denominato “Dorsale Borghi – turismo che caratterizza il territorio”; si tratta di Ascea (ente capofila), Omignano, Lustra, Salento, Castelnuovo Cilento, Giungano, Ogliastro Cilento, Perdifumo, Cicerale, Laureana Cilento, Prignano Cilento, Rutino e Torchiara.

Il bando

Il bando pubblico in questione è rivolto ai Comuni della Regione Campania ed ha come obiettivo quello di promuovere la costituzione di reti territoriali, comprendenti più comuni contermini, ma anche non confinanti, per la valorizzazione in forma associata dei borghi locali.

Gli obiettivi

La finalità generale è quella di attivare una ulteriore azione nella strategia regionale di riequilibrio dello sviluppo socio economico tra fascia costiera ed aree interne tesa a contrastare i fenomeni di spopolamento dei piccoli centri, favorendo su basi nuove ed associative lo sviluppo locale, il rilancio economico dell’entroterra campano, la crescita dell’occupazione, in particolar modo giovanile, l’aggiornamento professionale verso la diffusione di nuovi lavori; l’azione strategica mira alla realizzazione di una rete di comuni campani associati tra loro ed insigniti di un brand regionale denominato BSB, acronimo di Borghi Salute e Benessere.

L’iniziativa presentata dai Comuni cilentani si concretizza in un progetto di rilancio turistico operato attraverso il recupero e la valorizzazione dei patrimoni locali dei Borghi del Cilento Interno e la creazione di nuovi itinerari turistici sostenibili.