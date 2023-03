Comune punta sull’efficientamento energetico grazie ai fondi del Ministero

Il comune di Bellosguardo, guidato dal sindaco Giuseppe Parente, approva il progetto di fattibilità tecnica ed economica per “lavori di efficientamento energetico del centro raccolta comunale”.

Costi e finalità del progetto

Il progetto prevede il costo totale di 50 mila euro, interamente finanziato dal Ministero dell’Interno. Il costo dei lavori sono così suddivisi: circa 38 mila euro per il totale dei lavori compresi oneri per la sicurezza e circa 12 mila euro per le somme a disposizione dell’amministrazione.

L’amministrazione comunale ha l’obiettivo di limitare gli sprechi di energia e allo stesso tempo migliorare il rendimento dei sistemi. Per questo lo scopo del progetto intervenire per è di risparmiare sui costi e sull’energia prodotta.

Nei giorni scorsi, l’amministrazione comunale, aveva approvato un altro progetto per “Lavori di efficientamento energetico dell’edificio adibito a sede municipale” da finanziare sempre con i fondi del Ministero dell’Interno.

Dettagli sul finanziamento del Ministero dell’Interno

I finanziamenti previsti dal Ministero dell’Interno sono vincolati nell’uso. Nello specifico, si possono usare per l’efficientamento energetico (sia per l’illuminazione pubblica che degli immobili o installazione di impianti da fonti rinnovabili) o per lo sviluppo territoriale sostenibile (interventi per l’adeguamento e la messa in sicurezza di edifici pubblici e abbattimento delle barriere architettoniche).

I contributi saranno erogati per il 50% previa verifica dell’avvenuto inizio dell’esecuzione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio, per il 45% previa trasmissione del Ministero dell’Interno e del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, e infine, per il restante 5% previa verifica della completa alimentazione del sistema di monitoraggio e del sistema di monitoraggio previsto dalla regolamentazione attuativa del PNRR.