Comune punta al recupero del patrimonio storico: in corso il ripristino dell’antico abbeveratoio

Sono in corso i lavori per il ripristino dello storico abbeveratoio per gli animali da pascolo e della fontana annessa a San Filippo di Castelcivita. L’amministrazione comunale, retta dal sindaco Antonio Forziati, ha voluto questi interventi per rendere nuovamente fruibili sia la fontana sia l’abbeveratoio, riportandoli alla loro bellezza storica attraverso un accurato lavoro di pulizia.

Le opere in programma allo storico abbeveratoio

Gli interventi non si limitano solo al ripristino delle due strutture, ma stanno interessando anche l’area strettamente adiacente alla fontana, così da permetterne un facile accesso a tutti.

Grazie a questi lavori, quindi, i cittadini potranno ammirare non solo la bellezza della fontana e dell’abbeveratoio, ma anche godere della natura circostante.

Le attività di valorizzazione del territorio

L’amministrazione comunale è impegnata nella valorizzazione del territorio e nel recupero dei beni storici del paese.

Con questi interventi si vuole promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e artistico di Castelcivita, rendendolo accessibile ai residenti e ai turisti che visitano la zona.

La ristrutturazione dell’abbeveratoio e della fontana rappresenta un ulteriore passo verso la conservazione e la valorizzazione del patrimonio storico del centro degli Alburni.