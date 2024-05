Comune di Sanza e Carabinieri educano i bambini alla sicurezza stradale con il progetto “Bici..bici..bicicletta”

Il Comune di Sanza, in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri della Compagnia di Sapri e la Polizia Municipale, ha lanciato il progetto di educazione stradale “Bici..bici..bicicletta“. L’iniziativa, rivolta agli alunni della scuola dell’infanzia e primaria dell’Istituto Comprensivo di Sanza-Buonabitacolo, ha l’obiettivo di insegnare ai più piccoli le regole del codice della strada e un uso sicuro della bicicletta.

Insegare la sicurezza stradale ai futuri ciclisti

Con il supporto dei Carabinieri della locale Stazione, guidati dal Maresciallo Massimiliano Castellino, e della Polizia Municipale, i bambini avranno la possibilità di partecipare a lezioni teoriche per conoscere le norme basilari del codice della strada, l’utilizzo corretto della bicicletta e l’importanza di indossare sempre il casco.

Attraverso un approccio ludico e coinvolgente, i bambini saranno guidati alla scoperta della strada come luogo di incontro tra pedoni, automobili, case e negozi. Impareranno a riconoscere i cartelli stradali, le linee di segnaletica, i simboli, le luci e l’importanza di rispettare le persone in divisa.

La patente del ciclista

Al termine delle lezioni teoriche, martedì 4 giugno alle ore 10.00 presso la Villa Comunale di Piazza San Francesco, gli alunni delle classi V elementare e della scuola dell’infanzia riceveranno la loro prima patente di guida della bici. La “Patente del Ciclista” rappresenta un importante traguardo e un riconoscimento del loro impegno nell’apprendimento delle regole e delle tecniche per un uso sicuro della bicicletta.

Sempre martedì 4 giugno, i bambini potranno cimentarsi in un percorso ad ostacoli allestito nella villa comunale, mettendo alla prova le loro abilità di guida e la loro conoscenza delle regole. Al termine della giornata, a tutti i partecipanti verrà rilasciata la Patente del Ciclista.

Il Progetto di Educazione Civica Stradale “Bici..bici..bicicletta” si propone di educare i bambini dai 3 ai 10 anni ad andare in bicicletta in modo sicuro e responsabile, insegnando loro le basi del codice della strada, le tecniche di guida corretta e l’importanza del rispetto delle regole. L’obiettivo è quello di formare i futuri ciclisti in grado di muoversi autonomamente e in sicurezza nel tragitto casa-scuola e, più in generale, nel mondo che li circonda.