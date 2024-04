Comune di Centola solidale: al via la distribuzione di pacchi alimentari per famiglie bisognose

Si rinnova l’appuntamento con la distribuzione dei pacchi alimentari per gli aventi diritto. Ad aderire all’iniziativa anche il Comune di Centola retto dal sindaco Rosario Pirrone. Il progetto è volto a dare sostegno e supporto a famiglie che si trovano in condizioni di disagio donando prodotti alimentari di prima necessità. L’amministrazione comunale fa sapere che sarà possibile partecipare al banco alimentare, sabato 13 aprile dalle 15:30 alle 17:30 presso i locali della Protezione Civile adiacenti il campo sportivo di Centola.

“Vi invitiamo a partecipare e a ritirare il vostro pacco alimentare, nell’ottica di supportare chi si trova in difficoltà. E’ importante che ogni famiglia ne abbia diritto possa beneficiare di questo sostegno”– così fanno sapere da palazzo di Città.

La macchina di solidarietà nel Cilento

Non è la prima volta che nel Cilento si attiva la macchina della solidarietà. Sono diversi, infatti, i Comuni che ogni anno scelgono di “scendere in piazza” ed aiutare i più bisognosi mettendo in atto azioni, concrete, volte al sostentamento dei cittadini che abbiano i requisiti per accedere all’iniziativa. E’ importante, altresì, continuare a sensibilizzare quante più persone possibili affinchè ci sia una sinergia tra Enti.