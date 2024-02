Capaccio Paestum, pacchi alimentari per 300 famiglie bisognose

Il Comune di Capaccio Paestum in collaborazione con il Banco Alimentare Campania Onlus ha previsto la realizzazione del progetto “Condividere i bisogni per condividere il senso della vita” annualità 2024.

Il progetto

Il progetto intende dare sostegno a diverse famiglie che si trovano in condizioni di disagio di ricevere prodotti alimentari di prima necessità. L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Franco Alfieri, ha pubblicato un bando per l’ammissione al beneficio di un pacco alimentare al mese.

Saranno 300 i nuclei familiari beneficiari.

Ecco come presentare la domanda

Per presentare la domanda per ricevere il pacco alimentare bisogna essere residenti nel Comune di Capaccio Paestum ed avere un valore ISEE uguale o inferiore a 6.000€ ad eccezione dei nuclei familiari di soli anziani con età di almeno 67 anni, in quel caso la soglia è di 7.560€.

Chiunque fosse interessato deve compilare la domanda, scaricabile dal sito dell’ente.

Oltre alla domanda dovrà allegare la fotocopia di un documento d’identità, il modello di attestazione ISEE rilasciato nel gennaio 2024 e fotocopia del codice fiscale.

Tutta questa documentazione dovrà essere presentata all’ufficio protocollo del Comune di Capaccio Paestum, consegnato a mano o raccomandata, dal 1 febbraio al 1 marzo entro le ore 12.00.

Infine sarà l’ufficio politiche sociali ad elaborare la definitiva graduatoria.