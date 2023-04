Comune di Centola e Università La Sapienza di Roma: stipulato il protocollo d’intesa per il recupero dei Borghi

In programma per lunedì 24 Aprile, alle ore 10.00, presso “l’Oasi Panoria Gole del Mingardo”, sita in un uno dei luoghi più suggestivi di San Severino di Centola, una conferenza stampa di presentazione riguardante la firma del protocollo di intesa stipulato tra il Comune di Centola e il Dipartimento di Storia Disegno e Restauro dell’Architettura de “La Sapienza” di Roma.

Il Dipartimento è rappresentato dalla Direttrice prof.ssa Daniela Esposito e dal responsabile dell’accordo di collaborazione arch. Alfonso Ippolito, professore ordinario della facoltà di Architettura de “La Sapienza” di Roma.

Ecco il progetto

Il programma prevede la cooperazione nello svolgimento di attività di studio e ricerca indirizzate a riqualificare e salvaguardare la conservazione del patrimonio culturale, storico, architettonico e paesaggistico del Comune di Centola, mediante attività di rilievo e tracciamento eseguite con strumentazioni e tecnologie avanzate di alta precisione.

Si pensi, ad esempio ai processi di modellazione e progettazione grafica 3D capaci di definire tutte le informazioni dello stato di fatto dell’immobile in forma tridimensionale.

Grazie a questi nuovi strumenti digitali, infatti, sarà possibile migliorare gli interventi di recupero e restauro di edifici e luoghi storici.

Oppure ai rilievi laser scanner che consentono di ottenere risultati precisi, accurati e completi, ad altissima velocità.

L’idea è rilanciare i Borghi

Un piano strategico finalizzato a ripensare profondamente la progettualità. Intento a rinnovare i processi di crescita socio-economica all’interno dei territori di riferimento, valorizzare la bellezza dei borghi e dei centri storici, e a sostenere progetti e idee innovative di sviluppo turistico che ne accrescano l’occupazione e l’attrattività.

Gli interventi

Al Convegno di presentazione interverranno il sindaco di Centola avv. Rosario Pirrone, la consigliera comunale dott.ssa Lucia Marrazzo, Il prof. Alfonso Ippolito e l’ing. Carmelo Stanziola.