Comune di Camerota lancia progetto di borse-lavoro per cittadini svantaggiati

Il Comune di Camerota ha annunciato l’intenzione di assegnare dieci borse-lavoro destinate ai cittadini economicamente e socialmente svantaggiati o con disabilità residenti nel Comune. Le borse-lavoro saranno assegnate per la realizzazione di due progetti: la manutenzione e la pulizia del patrimonio comunale e la creazione di uno spazio dedicato ai bambini.

Requisiti per l’accesso

I requisiti per accedere alle borse-lavoro sono i seguenti: essere disoccupati o inoccupati e avere un’età compresa tra i 18 ed i 65 anni; avere una certificazione ISEE in corso di validità non superiore a €.8.000; non essere percettori del Reddito di Cittadinanza; non usufruire di altre borse-lavoro per attività risocializzanti; e avere una disabilità certificata.

Durata e valore

Le borse-lavoro hanno una durata di tre mesi, dal 1 giugno al 31 agosto 2023, e un valore di € 500,00 mensili lorde. Gli assegnatari delle borse-lavoro dovranno impegnarsi per almeno 25 ore settimanali.

Svolgimento delle attività

I borsisti dovranno svolgere attività funzionali alla realizzazione dei progetti di manutenzione e pulizia del patrimonio comunale e dello “Spazio bambini”. I progetti saranno coordinati e monitorati dal Settore Tecnico – Lavori pubblici e dall’Ufficio Politiche Sociali.

Presentazione della domanda

Le istanze per la partecipazione alle borse-lavoro dovranno essere presentate compilando l’apposita domanda di adesione entro e non oltre 15 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso. La domanda potrà essere presentata via PEC o recapitata a mano presso l’Ufficio Protocollo. La domanda deve essere accompagnata dalla carta di identità, dalla dichiarazione ISEE in corso di validità e dalla certificazione in caso di presenza di disabilità.

Obblighi del borsista

Il borsista dovrà garantire la presenza di almeno 25 ore settimanali presso i luoghi di lavoro assegnati, seguendo un diario settimanale stabilito dal tutor. Dovrà accettare la decisione degli Uffici riguardo all’assegnazione della mansione, la distribuzione oraria e il luogo di lavoro. La rinuncia ad una proposta di inserimento lavorativo comporterà l’esclusione dall’elenco dei beneficiari del progetto e il conseguente scorrimento della graduatoria per l’assegnazione della borsa-lavoro.