Comune del Cilento si arricchisce di un nuovo parcheggio e area relax: domani il taglio del nastro

Il Comune di Rutino, amministrato dal sindaco Giuseppe Rotolo, ha recentemente acquistato un orto da proprietari privati per creare una zona parcheggio e un’area relax dotata anche di panchine.

Il taglio del nastro

L’inaugurazione della nuova piazza, è in programma per Domenica 26 marzo alle ore 19:00.

Questo progetto rappresenta un passo in avanti per il “Rutino del futuro“, attento alle esigenze dei cittadini. Rappresenta, quindi, un vantaggio sia per i cittadini rutinesi, ma anche per i visitatori del paese.

L’area situata nel centro storico del paese

L’area sorgerà nel centro storico del paese, di fronte alla cappella antica di San Nicola, in un punto panoramico del paese.

Le finalità del progetto

L’obiettivo principale di questa iniziativa è quello di offrire ai cittadini e ai turisti, una zona in cui poter parcheggiare le loro auto in sicurezza e godere di momenti di relax in un ambiente tranquillo e accogliente.

L’acquisto dell’orto da parte del Comune rappresenta un grande impegno dell’amministrazione comunale di a sostegno della cittadinanza.

L’impegno del primo cittadino per la comunità

Il sindaco Giuseppe Rotolo ha dimostrato grande attenzione ai bisogni dei cittadini mettendo in campo numerose iniziative, cercando sempre di offrire servizi di alta qualità e migliorare la qualità della vita dei suoi abitanti.

La cittadinanza è invitata a partecipare

Dopo il taglio del nastro, ci sarà la benedizione da parte del parroco e un brindisi per inaugurare la piazza, la cittadinanza è invitata a partecipare.

Questo evento rappresenta, anche, un’importante occasione per celebrare insieme il nuovo spazio che il Comune ha creato, condividendo momenti di aggregazione.