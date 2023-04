Comune del Cilento riceve il finanziamento per ristrutturare la scuola

Il sindaco, Rosario Pirrone, e l’amministrazione comunale di Palinuro hanno annunciato una grande opportunità per il territorio comunale. Si tratta del finanziamento ricevuto dal FERS Campania.

Il finanziamento

La Regione Campania ha stanziato un importo massimo di 20 milioni di euro per gli enti locali che beneficiano di interventi finanziati con le programmazioni nazionali di edilizia scolastica. Questo annuncio giunge con la Delibera di Giunta del 28.03.23 – PR Campania FESR 2021/2027 “Scuola Viva In Cantiere” programmazione risorse.

Il progetto: ecco i dettagli

Nello specifico il progetto prevede l’avvio, l’avanzamento e/o il completamento delle operazioni per le scuole, in attesa del perfezionamento dell’iter di riconoscimento da parte del Ministero competente delle economie maturate sui piani regionali della Campania.

Per il Comune di Palinuro, questa è una grande opportunità per risolvere una problematica a lungo attesa: il completamento dei lavori di ricostruzione dell’edificio scolastico.

L’amministrazione comunale ha da subito profuso impegno e sforzo, attivando, in via prioritaria, la competente commissione consiliare e interloquendo costantemente con gli Uffici Regionali.

Le finalità

L’obiettivo finale è consegnare alla cittadinanza una struttura scolastica sicura, moderna ed efficiente, in grado di ospitare e valorizzare le ambizioni e le capacità dei giovani di Palinuro.

I commenti

“Parte un percorso che ci auguriamo essere celere e risolutivo, per poter consegnare alla cittadinanza tutta una struttura scolastica sicura, moderna ed efficiente, capace di ospitare ed esaltare le ambizioni e le capacità dei nostri giovani. Un sentito grazie alla Regione Campania ed al suo Governatore Vincenzo De Luca, per la sensibilità e l’incisività dimostrata rispetto ad una tematica importante come quella dell’ edilizia scolastica.” dichiara l’amministrazione comunale – “Con l’occasione auguriamo a tutta la cittadinanza e agli ospiti che ci onoreranno della loro presenza, una buona Pasqua“