Comune del Cilento punta alla sistemazione della rete fognaria

Il Comune di Lustra ha deciso di destinare il contributo assegnato dal Ministero dell’Interno per l’anno in corso per la realizzazione di un intervento di sistemazione degli impianti di sollevamento fognario.

I contributi del Ministero

L’amministrazione, guidata dal sindaco Luigi Guerra, ha deciso di utilizzare i fondi previsti dal Decreto del Ministro dell’Interno che assegna ai Comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti dei contributi finalizzati al potenziamento degli investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche. Inoltre, tali fondi possono essere utilizzati per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile.

Il finanziamento per Lustra

Per il Comune di Lustra, è stato assegnato un contributo di € 83.790,52, che verrà impiegato appunto per la sistemazione degli impianti di sollevamento fognario. Grazie a questi fondi, il Comune potrà sfruttare questa occasione per la manutenzione degli impianti di sollevamento fognari comunali, per evitare problematiche di tipo igienico sanitarie sul territorio comunale.

Il Comune di Lustra ha quindi stabilito di mettersi subito al lavoro per garantire l’avvio dei lavori nei tempi previsti e sfruttare al meglio i fondi assegnati.