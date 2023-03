Comune del Cilento promuove laboratori linguistici per bambini e ragazzi

Il Comune di Cannalonga, guidato dal sindaco Carmine Laurito, punta a promuovere laboratori linguistici per bambini e ragazzi del territorio comunale.

L’iniziativa di Cannalonga: corsi di inglese per i più piccoli

L’Ente intende quindi proseguire la partnership con la Fondazione Alario – Centro accreditato Trinity College London e Cambridge Preparation Centre, per la prosecuzione da marzo a maggio 2023, del laboratorio linguistico English Key – English for the Young – livello A/BASE – per i bambini e ragazzi della scuola primaria e secondaria di I grado residenti nel Comune di Cannalonga.

Sarà prevista una lezione a settimana di un’ora per ciascuno dei 3 gruppi di discenti che si sono già formati.

Gli obiettivi

In coerenza con la mission istituzionale dell’Ente di attivare processi educativi, di lifelong learning e di animazione culturale, tesi a innalzare i livelli di competenza delle risorse umane, in particolare delle fasce più giovani della popolazione, la Fondazione Alario, con sede in Ascea, intende proseguire anche nei mesi di marzo, aprile e maggio del corrente anno, con l’ausilio dei docenti madrelingua della scuola e presso gli spazi del Comune già utilizzati per lo svolgimento delle medesime attività formative, il corso di English for the Young – livello A/BASE, avviato nei mesi di gennaio e febbraio u.s. per i bambini e ragazzi della scuola primaria e secondaria di I grado residenti nel Comune di Cannalonga.

Il comune di Cannalonga si impegna, perciò, a finanziare le somme necessarie di 2 mila euro alla copertura della spesa, prevedendole sul bilancio di previsione 2023-2025.

L’importanza della lingua inglese

La lingua inglese è entrata a far parte della nota quotidianità, importante sia nel lavoro che nella vita di tutti i giorni, per questo è rilevante iniziare a proporre l’uso veicolare della lingua già a partire dalla scuola primaria.

Usando la lingua straniera per promuovere e veicolare apprendimenti collegati a vari ambiti disciplinari si potenzia infatti la competenza linguistica degli alunni; studi sull’apprendimento integrato di lingua e contenuto hanno evidenziato che il CLIL affiancato all’insegnamento curricolare della lingua, fa in modo che le alunne e gli alunni siano stimolati a utilizzare le loro capacità linguistiche per capire i contenuti disciplinari e questo mette in moto processi cognitivi che portano a una migliore competenza linguistica e favoriscono la capacità d’imparare a imparare.