Comune del Cilento cerca 10 volontari per il progetto “Ciak si legge”

Ciak si legge è l’iniziativa promossa dal Comune di Castelnuovo Cilento, guidato dal sindaco Eros Lamaida, insieme alla Scuola di Fundraising di Roma e Paidea, finanziata nell’ambito del progetto “Città che legge 2021” dal Centro per il libro e la lettura.

Comune cerca 10 volontari per il progetto “Ciak si legge”

In questi giorni è stato lanciato un bando per selezionare 10 residenti e coinvolgerli nelle

future attività. Il progetto si pone l’obiettivo di promuovere la lettura e l’utilizzo della biblioteca da parte dei cittadini e di rendere la lettura un momento di apprendimento, confronto e socializzazione. Per raggiungere l’obiettivo saranno realizzate delle azioni che utilizzano il connubio tra la letteratura e il cinema, in modo da coinvolgere un pubblico maggiore.

Come si svolgerà il progetto

Le attività si articoleranno a partire da marzo 2023 e proseguiranno fino a dicembre 2024. In particolare,

sono previste alcune fasi salienti:

riunioni di brainstorming, durante le quali i volontari sceglieranno i film e i libri da utilizzare durante il progetto;

un percorso di formazione, che comprenderà workshop dedicati al fundraising. Le attività si svolgeranno a Castelnuovo Cilento e saranno realizzate grazie alla collaborazione con la Scuola di Fundraising di Roma;

partecipazione ai gruppi di lettura e alle giornate di promozione dei film;

un percorso di formazione sulla trasposizione cinematografica. L’attività si svolgerà a Castelnuovo Cilento e sarà realizzata grazie alla collaborazione con Paidea.

Le domande di partecipazione devono essere inviate entro Il 31 marzo 2022 nelle modalità indicate nel

bando, o scrivendo all’indirizzo mail del comune castelnuovocilento@corsipaidea.it per maggiori informazioni.

Il commneto del Comune

“Sei un appassionato lettore? Sei interessato al cinema e alla trasposizione cinematografica? Vuoi vivere un’esperienza unica che ti permetterà di prender parte alla progettazione di eventi nel tuo comune? Abbiamo il bando giusto per te. È aperta la selezione di 10 volontari per il progetto Ciack si legge, con il quale hai la possibilità di partecipare a un’iniziativa rivolta al tuo territorio e portare il tuo contributo di idee e confrontarle con altre persone del territorio”, fanno sapere da palazzo di città.