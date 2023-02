Comune cilentano riqualifica l’asilo nido con i fondi del PNRR

Il Comune di Torre Orsaia, con a capo il sindaco Pietro Vicino, ha approvato il progetto esecutivo dei lavori per la riqualificazione e messa in sicurezza per l’edificio destinato ad asilo nido alla frazione Castel Ruggero. L’importo complessivo dei lavori è di circa 884 mila euro, di cui circa 655 mila euro per i lavori compresi circa 9 mila per gli oneri della sicurezza e la somma restante per le somme a disposizione dell’amministrazione.

Le finalità

La riqualificazione garantirà lavori di miglioramento e di potenziamento per garantire la sicurezza, la funzionalità e il comfort per i bambini che si iscrivono. Nello specifico si tratta di effettuare lavori di demolizione di una parte dell’edificio e successivamente ricostruire la parte con lavori di ampliamento, al fine di incrementare l’offerta dei posti disponibili con adeguamento della struttura.

La riqualificazione di un asilo nido può aumentare il benessere e la soddisfazione dei bambini e del personale, nonché migliorare la reputazione e l’immagine della struttura.

Il progetto è stato precedentemente candidato per i finanziamenti PNRR (Piano Nazionale di ripresa e resilienza) del Ministero dell’Istruzione.

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) è un piano di investimenti proposto dal governo italiano per rilanciare l’economia e la società del paese in seguito alla pandemia di COVID-19.

Il PNRR prevede investimenti in diverse aree, come la digitalizzazione, la sostenibilità ambientale, la salute, l’istruzione e l’innovazione, con l’obiettivo di aumentare la resilienza e la competitività del paese a livello globale.

Il finanziamento per il PNRR sarà fornito dal Next Generation EU, un fondo di recupero europeo per le economie colpite dalla pandemia.