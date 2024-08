Completati i lavori sulla Sp112 Lustra – Rutino

«Dopo oltre 15 anni di attesa, finalmente vediamo una soluzione concreta al problema della frana che ha causato tanti disagi». Così il sindaco di Lustra, Luigi Guerra, commenta il completamento dei lavori sulla Sp112, l’arteria che collega il centro cilentano con la vicina Rutino, permettendo da qui di raggiungere la superstrada o gli altri comuni limitrofi.

Gli interventi erano stati affidati la scorsa primavera andando a risolvere un problema che si protraeva ormai da anni. Una frana, infatti, aveva imposto un restringimento della carreggiata proprio in prossimità di una curva. Negli anni non erano mancate polemiche per i ritardi nell’avvio degli interventi di ripristino. Questa mattina un sopralluogo in zona per verificare lo stato dell’arte, alla presenza del presidente della provincia Alfieri.

«Voglio esprimere un sentito ringraziamento al presidente Franco Alfieri per il suo costante interesse e per l’impegno fattivo dimostrato in questa occasione. È grazie alla sua dedizione e alla collaborazione di tutte le istituzioni coinvolte che siamo riusciti a raggiungere questo importante traguardo. Continueremo a lavorare con lo stesso spirito di collaborazione per garantire la sicurezza e il benessere della nostra comunità». Così il sindaco Guerra.