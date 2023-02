Compleanno da record: nonna Rosa De Vita compie 112 anni. È la più longeva della Campania

È la donna più longeva della Campania, e non poteva non risiedere nel Cilento, terra di longevità per antonomasia. Si chiara Rosa De Vita, risiede a Moio della Civitella, ed oggi compie 112 anni. Un compleanno da record festeggiato dall’intera comunità cilentana.

Il compleanno da record

Il suo segreto? Quello di aver condotto sempre una vita sana, mangiando prodotti locali e senza mai trasgredire. Nonna Rosa De Vita ha attraversato le due guerre mondiali e le pandemie, essendo nata nel 1911.

In occasione dei suoi 109 anni anche il vescoco di Vallo della Lucania volle porgerle i suoi auguri, arrivando a sorpresa a Moio della Civitella per omaggiarla.

La storia

Quella di nonna Rosa è una storia comune a tante altre donne cilentane. Quando negli anni ‘50 il marito è emigrato in Venezuela, lei ha dovuto portare avanti il peso della famiglia da sola. Rimasta vedova, è rimasta con il figlio, con cui vive, la moglie, i due nipoti e i cinque pronipoti che l’accudiscono amorevolmente.

Due anni fa nonna Rosa De Vita fu insignita anche del titolo di accademica dell’Università Popolare del Cilento con “110 e voto esistenziale”

Il segreto di nonna Rosa De Vita

Nonna Rosa De Vita è un esempio di quanto un corretto stile di vita e soprattutto il mangiar sano possano essere fondamentali per vivere bene e a lungo.

Il segreto principale? Pane e broccoli a colazione e pasta e fagioli o pasta fatta in casa a pranzo. E poi l’attività fisica e l’amore della famiglia.