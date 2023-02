Commissione Pari Opportunità: a Battipaglia finalmente si parte

Si insedierà ufficialmente sabato 4 febbraio, alle ore 11:30, la Commissione Pari Opportunità del Comune di Battipaglia.

La convocazione

La prima seduta dell’organo rappresentativo guidato dalla prima cittadina Cecilia Francese sarà preceduta da un incontro sul tema dell’impegno femminile, nel Salotto Comunale, a partire dalle ore 9:30.

La sindaca e l’assessore alle Pari Opportunità Silvana Rocco porteranno i saluti nel corso dell’evento che vedrà la relazione sul tema: «Realizzare la parità. Storie di impegno femminile tra ostacoli e conquiste», della storica e direttrice scientifica dell’associazione di Storia Contemporanea prof.ssa Lidia Pupilli.

La Commissione

Della Commissione Pari Opportunità fanno parte: Rafelina De Simone (Noi In Rosa APS), Francesca Golluccio (Civicamente), Rita Biancullo e Miriam D’Ambrosio (Lions Club Eboli Battipaglia Host), Antonietta Di Genova, Claudia Giorleo e Loredana Otranto (Non Sei Sola), Gilda Patrizia Bassano e Annachiara D’Ambrosio (FIDAPA), Rita Ferro e Francesco Di Tore (AUSER), Virginia Polisciano (Mulieres Libres), Patrizia Pesce (Mulieres Donne per il Sud).