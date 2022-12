Nasce la Commissione Pari Opportunità: Comune punta ad eliminare le disparità che le donne incontrano nel mondo del lavoro

Nasce la commissione pari opportunità a Pisciotta. Il Consiglio Comunale, nell’ultima seduta, ha approvato il regolamento e stabilito la sua istituzione.

Si tratta di un organismo permanente di consultazione all’interno comune di Pisciotta che ha lo scopo di realizzare iniziative per eliminare le disparità che le donne incontrano nel mondo del lavoro.

La Commissione avrà quindi la possibilità di elaborare proposte di interventi e politiche atte a rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale, culturale e istituzionale, intervenendo sui modelli culturali e sociali di genere, che costituiscono discriminazione diretta o indiretta negli ambiti delle politiche di parità tra uomo e donna, politiche di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne, politiche integrate per i generi, orientamento sessuale, origine etnica, lingua, religione, condizione psico-fisica, politiche integrate per cultura di genere, di prevenzione e contrasto a ogni forma e causa di discriminazione diretta o indiretta nei confronti delle persone.

Pertanto, oltre ai compiti che possono arrivare dalle normative vigenti, la commissione Pari Opportunità può svolgere

svolge i compiti che possono esserle attribuiti dalle normative vigenti

promuove e svolge indagini e ricerche sui percorsi dell’identità femminile e sulla condizione delle donne sul territorio

elabora e formula proposte tendenti ad armonizzare con gli obiettivi di uguaglianza e pari opportunità gli interventi dell’Amministrazione, può essere chiamata ad esprimere parere preventivo sui vari atti dell’Amministrazione

promuove progetti ed interventi nel mondo della scuola per educare le nuove generazioni al riconoscimento e alla valorizzazione della differenza di genere

adotta e promuove il linguaggio rispettoso del genere per il conseguimento delle sue finalità e in relazione all’attività dell’Amministrazione comunal?e