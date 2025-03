Comicon Off sbarca ad Agropoli: un evento imperdibile per gli amanti del fumetto

Agropoli si prepara ad accogliere un evento di grande rilievo per gli appassionati del fumetto: il Comicon Off. Il 12 aprile, alle ore 18:00, l’Aula Consiliare “A. Di Filippo” ospiterà l’inaugurazione della mostra dedicata a “La mente che cancella”, il fumetto di Michele Masiero e Giancarlo Olivares. L’evento è organizzato dal Comicon in collaborazione con Lo Scarabocchiatore Edizioni.

Un’invasione di cultura pop

Dal 15 marzo al 30 maggio, la rassegna Comicon Off porterà in Campania un ricco programma di eventi, mostre, incontri, laboratori e performance. Quest’anno, grazie a una sinergia rafforzata con il Comune di Napoli, la manifestazione si espanderà in tutta la regione, rendendola protagonista della scena internazionale del fumetto e della cultura pop.

“La mente che cancella”: un’opera inedita

La mostra di Agropoli sarà dedicata a “La mente che cancella”, una storia cyberpunk di 45 pagine, ricca di colpi di scena e suspense. L’opera, scritta da Michele Masiero e disegnata da Giancarlo Olivares, rimasta parzialmente inedita dalla sua realizzazione nei primi anni ’90, sarà pubblicata da Lo Scarabocchiatore Edizioni. L’ingresso all’evento è gratuito.

Lo Scarabocchiatore Edizioni: una realtà locale di successo

La casa editrice Lo Scarabocchiatore Edizioni, nata ad Agropoli, si dedica alla promozione del fumetto con passione e originalità. Fondata dall’Associazione Lo Scarabocchiatore, valorizza sia talenti esordienti che grandi maestri. Le loro pubblicazioni, ricche di interviste, recensioni e progetti editoriali unici, sono un punto di riferimento per gli amanti del fumetto.