Come si effettua un investimento ad alto rischio nel mercato del forex

Oggi effettuare un investimento è diventato molto più semplice e alla portata di tutti, almeno a livello potenziale. Il merito è legato in modo evidente alle leve finanziarie e agli strumenti che consentono a chiunque di operare nel mercato del trading online. Tra le varie opzioni, quella che sta ottenendo più successo riguarda proprio il forex. Cos’è il Forex ? Si tratta di uno scambio tra due valute estere, attraverso cui operando una scelta possiamo trarne un vantaggio e quindi un ricavo, un utile. Al suo interno però il forex è assai vario e stratificato. Andiamo quindi a capire meglio come agire e districarsi oggi nel mercato del forex.

Cos’è lo scalping forex?

Lo scalping Forex è un metodo di negoziazione di valute estere che prevede l’obiettivo di piccoli margini di profitto su un gran numero di operazioni. Invece di aprire una posizione forex e mantenerla per un lungo periodo di tempo, lo scalping forex viene condotto nell’arco di minuti o addirittura secondi. Questo può essere fatto perché il mercato forex è uno dei mercati finanziari più grandi, più liquidi e più volatili. Pertanto, gli scalper forex possono trarre vantaggio da piccole fluttuazioni aprendo e chiudendo una posizione in breve successione.

I trader possono trarre vantaggio sia dagli aumenti che dalle diminuzioni del prezzo di una coppia forex, andando “lungo” quando pensano che aumenterà o “corto” se pensano che diminuirà. Grazie alla volatilità del mercato dei mercati valutari, lo scalping è diventato uno stile di trading popolare sia per i principianti che per i trader istituzionali, poiché ci sono molte opportunità per realizzare un profitto durante una sessione di trading. Durante lo scalping, i commercianti di forex possono in genere aspettarsi di guadagnare solo tra 7 e 10 punti, o “pip”, sul loro scambio di scalping. Per un margine di guadagno così piccolo, è logico che debbano essere scambiati volumi elevati di coppie di valute affinché i piccoli profitti si trasformino in profitti sostanziali. Mentre la mia guida parlerà esclusivamente dello scalping forex, può essere fatto anche con azioni e azioni o con derivati, come spread bet o CFD.

Lo scalping forex è redditizio?

Lo scalping sul Forex può spesso essere redditizio se eseguito correttamente, anche se è importante prendere nota dei rischi coinvolti. Poiché i trader mirano a ottenere piccoli aumenti, di solito di pochi pip, molti usano la leva finanziaria per aumentare la dimensione della loro posizione. La leva finanziaria è essenzialmente un prestito da un broker per aiutarti a far fronte ai costi di operazioni più grandi. Questo può amplificare significativamente i tuoi guadagni se il commercio va a modo tuo. Tuttavia, la leva finanziaria è un’arma a doppio taglio e potresti finire per perdere più denaro di quanto inizialmente investito se uno scambio va storto. Inoltre, anche per tentare lo scalping forex, devi assicurarti che il tuo broker offra spread ridotti o commissioni basse. Questo perché se stai pagando troppo per fare scambi, o gli spread sono troppo stretti, questo probabilmente andrà a intaccare i tuoi già piccoli profitti.

Nonostante questi rischi, lo scalping è diventato una valida strategia di trading per i trader al dettaglio. In effetti, potresti scoprire che lo scalping forex è una strategia popolare tra i trader principianti, poiché in genere richiede una minore conoscenza del mercato. Dovresti ricordare che quando fai scalping sul forex, in genere devi rimanere concentrato, poiché le negoziazioni avvengono molto rapidamente.

Qual è la strategia di scalping forex di maggior successo?

Sebbene tecnicamente non esista una strategia di scalping forex “migliore”, alcuni metodi di scalping potrebbero essere più adatti a te di altri. Ad esempio, una strategia di scalping forex popolare per i principianti potrebbe essere il metodo di un minuto. Questo perché in genere richiede una conoscenza meno approfondita di indicatori e segnali ed è condotto a breve termine, sulla base di piccoli movimenti di prezzo. Nel frattempo, strategie come il momentum trading tendono ad essere più adatte ai trader esperti, poiché richiedono una maggiore conoscenza degli indicatori tecnici per individuare le tendenze e i picchi dei prezzi. Allo stesso modo, anche il tempo in cui pianifichi di fare trading può avere un effetto sui tuoi potenziali profitti. Ad esempio, la strategia di trading di un minuto tende ad essere più efficace durante i periodi di elevata volatilità, mentre la strategia di range trading funziona meglio quando il mercato non mostra tendenze riconoscibili.