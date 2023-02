“Come sale sulla pelle”: a Castellabate la presentazione del libro di Caterina Infante

L’aforisma “Bisognerebbe disporre di due vite: una per sbagliare, l’altra per rimediare” è da sempre fonte di riflessione per molti. Caterina Infante, scrittrice originaria di Castellabate, sembra aver racchiuso questo spirito nel suo nuovo romanzo intitolato “Come sale sulla pelle”.

Il romanzo di Caterina Infante

La storia segue la vita della protagonista che, lasciata la città natale, si trasferisce nella capitale per iniziare una nuova vita. Tuttavia, Castellabate rimane sempre un filo invisibile che la lega al passato, alle sue passioni ancora vive come il sale dell’acqua di mare sulla pelle. Il romanzo promette di essere avvincente e coinvolgente, in grado di far riflettere il lettore sulla necessità di imparare dai propri errori per rimediare nella vita.

La presentazione

Il libro verrà presentato il 10 marzo 2023 alle 18:00 presso la Sala Consiliare C. Grande di Castellabate. All’evento interverranno diverse personalità, tra cui il sindaco Marco Rizzo per i saluti istituzionali, Elvira Passaro per dialogare con l’autrice, Mariella Boiano per la lettura di alcune parti del romanzo ed Enrico Nicoletta come moderatore.

“La nostra Casa Comunale è orgogliosa di ospitare la presentazione del romanzo di una nostra concittadina”, ha dichiarato il sindaco Rizzo. “Castellabate è nuovamente protagonista, questa volta in un appassionante libro che parla della terra d’origine della protagonista e del suo legame indissolubile con il passato e la storia”.