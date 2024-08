Come prepararsi a una colonscopia: passaggi per una pulizia efficace del colon

La colonscopia è un esame endoscopico per esaminare l’interno del colon. La procedura viene eseguita con un colonscopio, un tubo flessibile con una telecamera all’estremità che viene inserito attraverso l’ano.

La colonscopia è necessaria per

la diagnosi della malattia – permette di individuare infiammazioni, ulcere, polipi e tumori del colon in fase iniziale;

prevenzione del cancro – aiuta a individuare e rimuovere i polipi precancerosi, riducendo in modo significativo il rischio di sviluppare il cancro del colon-retto;

determinare la causa di sintomi quali diarrea cronica, costipazione, sanguinamento dal retto, perdita di peso inspiegabile;

monitorare le condizioni con una storia di malattia infiammatoria intestinale o polipi;

effettuare alcune manipolazioni terapeutiche (rimozione di polipi, arresto del sanguinamento, ecc.).

Data l’importanza di questa procedura, una preparazione adeguata alla colonscopia diventa fondamentale per ottenere risultati accurati.

Come prepararsi alla colonscopia?

Questa è una domanda molto importante per i pazienti che devono affrontare questa procedura. Una corretta pulizia dell’intestino prima della colonscopia è un fattore chiave per il successo dell’esame. Di seguito sono riportati i consigli su come prepararsi alla colonscopia a casa.

Dieta

3-4 giorni prima della procedura, è necessario passare a una “dieta leggera”. Si raccomanda di escludere

alimenti ricchi di fibre;

bevande rosse e viola, verdure, frutta;

alimenti contenenti semi o noci.

Una corretta alimentazione nei giorni precedenti la colonscopia aiuterà a facilitare il processo di pulizia dell’intestino e a rendere più confortevole la preparazione.

Aumentare l’assunzione di liquidi

Per pulire il colon prima di una colonscopia, è importante consumare più liquidi chiari come:

acqua;

brodo chiaro

succhi di frutta chiari senza polpa.

Un’adeguata assunzione di liquidi aiuta a prevenire la disidratazione e favorisce una pulizia intestinale più efficace prima della colonscopia.

Uso di lassativi

Una fase importante della preparazione è l’uso di lassativi speciali, come Picoprep prezzo. Questo farmaco pulisce efficacemente l’intestino ed è ben tollerato dalla maggior parte dei pazienti. Stimola la peristalsi intestinale e, aumentando la pressione osmotica nel lume intestinale, favorisce una rapida ed efficace pulizia del suo contenuto.

Come assumere Picoprep prezzo:

Versare il contenuto di 1 bustina in un bicchiere di acqua fredda (circa 150 ml). Mescolare accuratamente la soluzione per 2-3 minuti;

Assumere la prima bustina 10-18 ore prima del trattamento e la seconda bustina 4-6 ore prima del trattamento.

Dopo l’assunzione di ogni bustina è necessario bere almeno 1,5-2 litri d’acqua.

Il farmaco inizia ad agire abbastanza rapidamente, di solito entro 1-3 ore dall’assunzione. Pertanto, si raccomanda di rimanere a casa e di avere libero accesso alla toilette dopo l’assunzione del farmaco.

L’uso corretto del farmaco consente una pulizia completa dell’intestino, estremamente importante per una colonscopia di qualità.

Raccomandazioni per il giorno della colonscopia

Il giorno della colonscopia deve seguire un regime speciale:

non mangiare;

è possibile bere liquidi chiari fino a 2 ore prima della procedura, salvo diversa indicazione.

Il rispetto di tutte le raccomandazioni sulla preparazione alla colonscopia consente di ottenere una pulizia completa dell’intestino, che permetterà al medico di condurre l’esame in modo approfondito. Ciò aumenta l’accuratezza della diagnosi e riduce il rischio di dover ripetere la procedura.