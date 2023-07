Colto da malore mentre è in viaggio sull’A2, tra Petina e Polla. Ragazzino soccorso dalla Polizia Stradale

Un intervento provvidenziale da parte della Polizia Stradale di Sala Consilina. Gli agenti sono intervenuti, sull’A2 del Mediterraneo, nel tratto compreso tra Petina e Polla dove un ragazzino è stato colto da un malore mentre era in viaggio. Gli agenti guidati dall’ispettore capo, Nicola Molinari, hanno provveduto a prestare i primi soccorsi in attesa dell’arrivo dei sanitari del 118 che hanno trasportato il ragazzino in ospedale a Polla. Qui sottoposto ai dovuti accertamenti è stato ricoverato in osservazione.

L’intervento della Polizia Stradale

L’intervento della Polizia Stradale è stato provvidenziale e ha contribuito a salvare la vita del ragazzino. Gli agenti hanno prestato i primi soccorsi in attesa dell’arrivo dei sanitari e hanno messo in sicurezza la scena dell’incidente.

L’intervento della Polizia Stradale è un esempio di come gli agenti siano sempre al servizio dei cittadini e siano pronti a intervenire in qualsiasi momento per garantire la sicurezza di tutti.