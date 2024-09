Colpo in un bar a Battipaglia. Torna in azione la banda dell’Audi A4

“E anche noi abbiamo subito una rapina…” Un post social sul profilo dell’ex assessore comunale della Giunta Francese, Michele Gioia e l’amarezza di un fatto di cronaca che ha segnato la comunità.

La testimonianza

«Questa mattina alle 02:10 circa, 3 delinquenti a bordo di una vettura Audi A4 con targa straniera, hanno rapinato il nostro Bar Tabacchi. Lo sconforto è tanto come tanti sono i danni subiti…ma come dico sempre…i veri problemi della vita, sono quelli ai quali non si può porre rimedio».

Dispiace ed amarezza che fanno il paio insieme al danno economico.

«Mi preme ringraziare gli agenti della Polizia di Battipaglia che sono intervenuti prontamente, dandomi un supporto importante. I nostri straordinari collaboratori e Luca che sono rimasti con noi senza abbandonarci un solo minuto, facendo sì che stamattina tutto potesse funzionare come al solito. I tanti Amici che mi hanno chiamato in segno di solidarietà…e infine ma non per ultimi, gli abitanti del mio quartiere che con una parola di conforto o un aiuto manuale, mi hanno aiutato a rimettere in piedi la “baracca”», scrive nel post social Michele Gioia.

«Anche se come ho scritto sopra, c’è in noi un senso di scoramento…non ci abbattiamo e andremo avanti meglio è più di prima…abbiamo forza e passione per farlo…ma soprattutto non abbassiamo la testa di fronte ai delinquenti e ai farabutti!».

Torna l’allarme sicurezza e torna in azione la banda dell’Audi A4 che potrebbe essere la stessa che nei mesi scorsi aveva già messo a segno diversi colpi, in maniera analoga, a Campagna e a Eboli.