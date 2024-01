Colpo in supermercato a Capaccio Paestum: banditi armati portano via denaro e alcolici

Il supermercato Sole 365 a Capaccio Paestum è stato teatro di una rapina a mano armata. Quattro malviventi, con il volto occultato da cappelli di lana e sciarpe, hanno compiuto l’azione criminale pochi minuti fa.

La dinamica dell’atto criminale

Armati i banditi hanno fatto irruzione nel supermercato poco prima della chiusura, impugnando pistole, da comprendere se vere o finte. Hanno svuotato le casse, portando via non solo il denaro contante ma anche bottiglie di liquore e champagne, custodite in una teca di vetro.

La violenza e la fuga

Durante l’azione una cassiera è stata spintonata a terra da uno dei malviventi. Subito dopo, i quattro rapinatori sono fuggiti a bordo di una Fiat 500 bianca, guidata da probabilmente da un quinto complice, dirigendosi verso nord.

La reazione dei presenti

Davanti agli occhi di una decina di clienti terrorizzati e in fila alle casse, gli altri clienti nel supermercato non hanno notato nulla. Il personale del supermercato ha reagito prontamente, prestando cure alla cassiera maltrattata e cercando di tranquillizzare la clientela.

L’intervento delle forze dell’ordine

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Agropoli, sotto il comando del cap. Giuseppe Colella. Pare che i malviventi avessero un chiaro accento napoletano.