Agropoli, in arrivo il nuovo Capitano della Compagnia Carabinieri

Sarà il Capitano Giuseppe Colella a guidare la compagnia carabinieri di Agropoli. Il suo arrivo in città è previsto già per questa settimana. Il Capitano Colella giunge da Roma dove ha diretto i militari della Compagnia di Montesacro.

Proprio nella Capitale si è distinto per importanti operazioni finalizzate alla repressione del crimine. Ora per lui un nuovo incarico in un territorio con un vasto territorio di competenza e pochi uomini a disposizione.

La Compagnia di Agropoli

La compagnia cilentana raggruppa 12 stazioni carabinieri, sia nell’area montana che costiera, dall’Alto Cilento, fino ai confini con il Monte Stella, passando per la Valle del Calore.

Giuseppe Colella prende il posto di Fabiola Garello

Giuseppe Colella prende il posto del Capitano Fabiola Garello che ha fatto il percorso inverso approdando nella Capitale.

Quest’ultima aveva lasciato Agropoli nel corso dell’inverno. Era arrivata ad Agropoli nel luglio del 2019, proveniente dal 2° squadrone del 4° reggimento carabinieri a cavallo di Roma. La sua attività militare era iniziata nel 2009 presso l’accademia di Modena. Poi ha frequentato la scuola ufficiali di Roma. Era stata comandate di plotone del 4° Reggimento Carabinieri a Cavallo – Gruppo Squadroni – 2° Squadrone di Roma dal 2014 al 2017, del quale successivamente è diventata comandante. Poi, a 28 anni, la responsabilità del comando ad Agropoli.

Dopo il suo saluto a guidare la Compagnia era stato prima il Capitano Mario Sannino e poi il tenente Sergio Di Sanza.