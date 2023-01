Colpisce vigile con una testata. Parcheggiatore abusivo nei guai

Colpisce agente della polizia municipale con una testata, nei guai un parcheggiatore abusivo di origine straniera. L’episodio è avvenuto in pieno centro a Salerno, a ridosso della stazione ferroviaria. Nella centralissima Piazza Vittorio Veneto.

I fatti

Stando alle prime ricostruzioni, un uomo di nazionalità marocchina, 30 anni, era intento a chiedere denaro agli automobilisti che cercavano un posto per la sosta. Qualcuno ha sollecitato l’intervento degli uomini della polizia municipale che sono intervenuti sul posto ed hanno provato ad identificare lo straniero.

L’uomo si sarebbe innervosito e avrebbe rifiutato l’invito degli agenti a raggiungere la vicina sede della sezione motociclistica della Polizia Municipale.

L’arresto

Proprio mentre uno dei caschi bianchi provava a riportarlo a miti consigli l’uomo gli avrebbe rifilato una testata. Per fortuna, però, il vigile non avrebbe riportato serie conseguenze. Per lo straniero, invece, è scattato l’arresto.

Quello dei parcheggiatori abusivi resta un problema che si vive non soltanto in piazza Vittorio Veneto, ma anche nelle aree limitrofe, in particolare quelle prossime al centro. Più volte gli automobilisti hanno segnalato il disagio ed anche in passato non sono mancati provvedimenti contro gli abusivi.