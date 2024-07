Coldiretti Salerno: ad Eboli un focus per discutere sulla tutela della Mozzarella di Bufala campana DOP e

Produzione, contratti e controlli sulla mozzarella di bufala campana dop sono i temi al centro dell’Assemblea di Coldiretti Salerno in programma venerdì 5 luglio (ore 18) alla Cremopar in località Cioffi ad Eboli. Ai saluti del presidente regionale di Coldiretti Campania, Ettore Bellelli, seguiranno gli interventi di Gianni Ruggiero e Paolo Botta che presenteranno l’indagine sul costo di produzione del latte di bufala; Pier Maria Saccani che illustrerà l’andamento di mercato della mozzarella di bufala campana dop; di Michele Blasi sui controlli del DQA sulla filiera e Antonio Limone che presenterà i dati di produzione del latte di bufala. L’Assemblea sarà moderata dal direttore di Coldiretti Enzo Tropiano.

L’obiettivo è di individuare proposte atte a tutelare l’intera filiera produttiva. “Registriamo una crescita costante dei costi di produzione – spiega il direttore Tropiano – tra l’altro nelle ultime settimane abbiamo verificato pratiche sleali ai danni dei nostri allevatori con alcuni caseifici che avrebbero deciso di non ritirare più il latte dai fornitori abituali realizzando di fatto una disdetta unilaterale del contratto. Pare ci sia l’intenzione di non corrispondere i prezzi concordati nei contratti di fornitura in essere o di richiedere una riduzione del costo. Per questo motivo abbiamo deciso di incontrare gli allevatori della provincia di Salerno così da monitorare la situazione e verificare che non vi siano distorsioni nel mercato”.