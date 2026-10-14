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Coldiretti: Roberto Mazzei eletto nuovo direttore in Campania

Roberto Mazzei succede allo storico direttore Salvatore Loffreda alla guida di Coldiretti Campania. Innovazione, PAC e sviluppo rurale al centro della nuova direzione

Di:
Filippo Di Pasquale
Coldiretti Campania: Roberto Mazzei è il nuovo direttore, innovazione e continuità per il futuro dell’agricoltura

Cambio al vertice di Coldiretti Campania. Roberto Mazzei assume la guida della principale organizzazione di rappresentanza agricola della regione, subentrando a Salvatore Loffreda, lo storico direttore regionale scomparso improvvisamente all’età di 69 anni dopo quasi mezzo secolo di impegno a favore delle imprese del territorio.

La nomina segna una transizione nel segno della stabilità strategica e dello sviluppo scientifico per una realtà che conta migliaia di aziende associate tra Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e Salerno.

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Una scelta nel segno della competenza e dell’innovazione

La decisione di affidare la direzione operativa della Federazione a Roberto Mazzei intende coniugare radicamento territoriale e visione d’insieme. Come sottolineato dai vertici dell’organizzazione, si tratta di una “scelta nel segno della competenza, dell’innovazione e della continuità”.

44 anni, originario di Montella (Avellino), Mazzei vanta una formazione solida e un’esperienza diretta sul campo: laureato in Scienze Agrarie, è egli stesso un imprenditore agricolo. Negli ultimi anni ha coordinato l’Area Economica di Coldiretti Campania ed è stato responsabile del servizio Innovazione e AKIS (Agricultural Knowledge and Innovation Systems), affermandosi come figura di riferimento per i dossier legati alla trasformazione digitale, alla riforma della Politica Agricola Comune (PAC) e alla gestione della programmazione dello sviluppo rurale.

L’eredità di Salvatore Loffreda e le sfide del settore agricolo

L’avvicendamento avviene dopo la recente e improvvisa scomparsa di Salvatore Loffreda, figura simbolo del sindacato agricolo campano, che per quasi cinquant’anni ha lavorato alla tutela e alla valorizzazione del comparto agroalimentare locale.

La leadership di Mazzei punta ad accompagnare la rete imprenditoriale verso gli obiettivi fissati dall’Agenda 2030. Tra i temi centrali del mandato figurano la gestione degli impatti del cambiamento climatico, il contenimento dei costi di produzione, la promozione del ricambio generazionale e il rafforzamento del posizionamento delle eccellenze campane sui mercati internazionali.

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