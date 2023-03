“Coccorullo Presidente del Parco del Cilento”: reazioni al comunicato del Sindaco di Celle di Bulgheria

Il Comunicato del Sindaco di Celle di Bulgheria, Gino Marotta, riguardo al curriculum vitae del designato Presidente del Parco del Cilento, del Vallo del Diano Alburni, ha suscitato molte reazioni, tra cui quella del Coordinamento Fratelli d’Italia.

Il comunicato

In un comunicato stampa diffuso sui social, il Coordinamento Fratelli d’Italia ha precisato che il signor Giuseppe Coccorullo è stato scelto come presidente del Parco del Cilento, del Vallo del Diano Alburni in una “terna” di professionisti selezionati dal Presidente della Regione, che ha poi scelto il suo nome come previsto dalla legge.

Il Coordinamento Fratelli d’Italia ha anche sottolineato che la richiesta di verifica del curriculum vitae di Coccorullo da parte del Sindaco di Celle Bulgheria sembra essere uno strumento politico, poiché gli atti vengono visionati anche dal Ministero dell’Ambiente e dalle Commissioni Parlamentari.

La nota di Fratelli d’Italia

È importante ricordare che il Parco del Cilento, del Vallo del Diano e Alburni è un’area naturale protetta di grande valore ambientale e culturale, e la nomina del suo presidente deve essere presa con grande serietà e attenzione. È comprensibile quindi che ci siano state alcune domande e richieste di verifica sulle qualifiche del designato presidente.

Tuttavia, come ha sottolineato il Coordinamento Fratelli d’Italia, Coccorullo è stato selezionato in base a criteri oggettivi e legali e le sue qualifiche sono state verificate a livello regionale e nazionale.

In conclusione, è importante che la nomina del presidente del Parco del Cilento, del Vallo del Diano e Alburni avvenga in modo trasparente e rigoroso, ma allo stesso tempo senza strumentalizzazioni politiche che potrebbero danneggiare l’importante lavoro di tutela e valorizzazione di questa area protetta.