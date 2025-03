“Clip Generazione Attiva”: i giovani protagonisti del cambiamento ad Eboli

Prosegue con entusiasmo il percorso di Clip Generazione Attiva, un progetto promosso dal comune di Eboli che sta mettendo al centro i giovani e le pari opportunità nella nostra città, rendendoli protagonisti della programmazione, della progettazione e della creazione di nuove opportunità.

Il progetto

Le ultime due tappe all’I.I.S. E. Mattei e all’I.I.S. G. Fortunato hanno confermato quanto sia fondamentale ascoltare i ragazzi, coinvolgendoli direttamente nei processi decisionali. Durante gli incontri, gli studenti hanno avuto l’opportunità di confrontarsi e di esprimere le proprie problematiche, le proprie idee e le loro proposte attraverso specifici questionari. Uno strumento concreto che ci permette di raccogliere esigenze, aspirazioni e suggerimenti, trasformandoli in iniziative e progetti reali per il futuro della città.

Ma Clip Generazione Attiva non si ferma qui. Il percorso proseguirà con un coinvolgimento ancora più ampio, allargando il confronto non solo ai giovani della città, ma anche ai giovani imprenditori, alle organizzazioni politiche giovanili e alle associazioni giovanili. Vogliamo dare voce e ascoltare l’intero mondo giovanile di Eboli, perché crediamo che solo attraverso la partecipazione diretta sia possibile costruire politiche davvero efficaci e rispondenti ai bisogni reali delle nuove generazioni.

La dichiarazione: Vito Maratea, consigliere delegato alle politiche giovanili

“Con Clip Generazione Attiva, stiamo mettendo in atto una visione delle politiche giovanili che parte dal basso, coinvolgendo direttamente i giovani in ogni fase della progettazione e della realizzazione delle iniziative. Il nostro obiettivo è costruire un futuro migliore per Eboli, partendo dalle esigenze e dalle proposte dei ragazzi. Ogni incontro, ogni discussione, ogni suggerimento che raccogliamo ci aiuta a definire politiche giovanili più efficaci e rispondenti alle reali necessità dei giovani ebolitani. Vogliamo che i ragazzi non solo siano ascoltati, ma che diventino attori principali nella costruzione di una città che guardi al futuro con fiducia e determinazione.”

«Il linguaggio che vogliamo veicolare – ha aggiunto il consigliere delegato alle Pari Opportunità Pasquale Ruocco – è inclusivo. Miriamo a far scomparire dall’universo giovanile qualsiasi forma di discriminazione. Ascoltandoli e ragionando con loro senza preclusioni ci poniamo anche l’obiettivo di farli diventare protagonisti di pari opportunità, costruttori di una città nuova, non violenta e senza barriere».

Con Clip Generazione Attiva vogliamo scrivere, insieme ai giovani, il futuro di Eboli. Un futuro costruito su ascolto, partecipazione e opportunità. Il viaggio continua con nuove tappe, nuovi incontri e nuove sfide. Perché il futuro si costruisce adesso, insieme.