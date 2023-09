Clara Santomauro, dopo i campionati italiani per la capaccese arriva la Nazionale

Nei giorni scorsi a Montefalco, in Umbria, sono andati in scena i campionati italiani di Monta da Lavoro Tradizionale. Tanti i partecipanti affermati nel mondo dell’equitazione, provenienti da posti diversi del nostro Stivale. Ottimi risultati anche per diversi atleti usciti dal Ranch Santomauro, tra cui la diciottenne Clara, capaccese campionessa Europea Juniores in Francia due anni fa e terza in Olanda nella passata annata. Abbiamo raggiunto per qualche battuta proprio la giovane capaccese.

Clara Santomauro: la soddisfazione dopo i campionati italiani

“Sono molto soddisfatta dei risultati ottenuti sia da me che da tutta la mia squadra alla quale tengo molto. Abbiamo portato onore al Ranch Santomauro ma soprattutto alla Campania, nostra amatissima regione. Tra i risultati di spicco un primo ed un terzo posto nella prova di velocità nella categoria Avviamento Senior, grazie a Francesco Ciranna e Francesco Cupo con i cavalli Desy e Black, un 3º posto nella categoria Cavalli Debuttanti, conquistato da Canio Santomauro con la puledra Luna Rossa, ed un primo posto in Attitudine nella categoria Juniores, che mi ha visto vincitrice con il cavallo Violino. Il resto dei ragazzi sono andati molto bene, gareggiando in categorie con più di 30 partecipanti e portando a casa ottime prestazioni”.

“La felicità è doppia visto che io e mio padre Canio siamo stati selezionati per gli Europei di fine mese. Questo è anche un evento storico visto che la Campania si è presentata alla manifestazione sempre e solo con un solo cavaliere. Dovuti, anzi dovutissimi ringraziamenti vanno al Responsabile Regionale Di MDLT (la nostra disciplina) che oltre a spronarci ha reso possibile tutto questo”.

“Non posso non menzionare poi Lo Scalo28, che ha deciso di aiutarci nella realizzazione di tutto ciò, è anche a lui che dobbiamo la realizzazione di tutto questo, e i ringraziamenti è il minimo che possiamo fare data la sua disponibilità, Carmelo Morena e Fulvia Impembo, proprietari di Sim Chic, il cavallo con il quale gareggerà Canio, ed infine Ornella Basso, mia madre, che ogni giorno provvede al nostro benessere e alla nostra felicità, e mi sembra anche inutile dire che tutto questo è possibile soprattutto grazie a lei”.