Cittadinanza Onoraria a Biagino Limongi per il suo contributo alla comunità di Caselle in Pittari

Il Consiglio Comunale di Caselle in Pittari, su proposta ed iniziativa del Sindaco Giampiero Nuzzo, a nome di tutta l’Amministrazione Comunale, facendosi interprete dei sentimenti dell’intera Comunità di Caselle in Pittari, conferirà la Cittadinanza Onoraria all’illustre dott. Biagino Limongi.

L’opera meritoria del dott. Limongi come Direttore del Circolo Didattico

Il conferimento della Cittadinanza Onoraria è in riconoscimento dell’opera meritoria svolta dal dott. Biagino Limongi in qualità di Direttore del Circolo Didattico di Caselle in Pittari dal 1979 al 1995. Durante il suo mandato, ha contribuito in modo significativo alla comunità.

Promozione dell’identità culturale e linguistica di Caselle in Pittari

Il prof. Limongi ha giocato un ruolo fondamentale nella ricerca dell’identità culturale e linguistica della comunità casellese. Ha promosso un progetto che ha portato alla realizzazione di un Dizionario del dialetto, fornendo un forte impulso a questa importante area di studio.

Cerimonia di conferimento della Cittadinanza Onoraria

La cerimonia ufficiale per il conferimento della Cittadinanza Onoraria si svolgerà il giorno Martedì 23 Maggio 2023 alle ore 17.00 presso l’Aula Consiliare Comunale in Via Pozzo. Sarà un momento speciale per celebrare il contributo del dott. Limongi alla comunità di Caselle in Pittari.