Cinque milioni di euro per l’ospedale di Polla: ecco a cosa serviranno

“Sono molto soddisfatto per i cinque milioni di euro destinati all’Ospedale di Polla. Ho seguito personalmente e con grande attenzione l’iter di questo finanziamento, che considero di fondamentale importanza perché consentirà essenziali lavori strutturali in Reparti nevralgici per il nosocomio valdianese”. Con queste parole il Consigliere Regionale Corrado Matera commenta la notizia – ufficializzata nelle ultime ore- del finanziamento grazie al quale presso il “Luigi Curto” potranno essere effettuati importanti lavori di adeguamento sismico, rifunzionalizzazione e ristrutturazione delle Sale Operatorie e dei Reparti di Gastroenterologia e Pronto Soccorso.

Le opere

L’intervento rientra nell’ambito del Programma Straordinario di Investimenti che fa riferimento all’Articolo 20 della Legge 67/1988: la somma totale di 5 milioni di euro comprende un insieme di finanziamenti statali e di fondi resi disponibili dalla Regione Campania. Un risultato consistente, che riflette un impegno condiviso per il benessere dei cittadini e l’efficacia del sistema sanitario regionale.

“Ringrazio il Direttore Generale dell’ASL Salerno Gennaro Sosto e il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca -conclude Matera- per aver accolto e recepito le giuste istanze territoriali da me rappresentate: questo finanziamento rappresenta uno step fondamentale per adeguare strutturalmente l’Ospedale Luigi Curto di Polla e migliorare l’offerta sanitaria territoriale, e consentirà di rispondere in modo più soddisfacente alle emergenze e alle necessità quotidiane della popolazione”.