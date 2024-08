Cinema sotto le stelle in piazza a Morigerati per la proiezione del film “In fila per due”: sarà presente il cast

Una serata di cinema sotto le stelle dedicata al film che ha portato sul grande schermo anche le bellezze di Morigerati. Il 13 agosto, alle ore 21.00, nella cornice di Piazza Piano la Porta, si terrà la proiezione all’aperto del film “In Fila per Due“, per la regia di Bruno De Paola, che ha visto Andrea Di Maria e Francesca Chillemi protagonisti.

L’evento

L’evento vedrà la partecipazione straordinaria di una parte del cast del film, che sarà presente in piazza per incontrare il pubblico, e tornerà in quello che è stato il set del film a distanza di 3 anni dalle riprese.

“In fila per due” è una commedia brillante che parte da un paese del Vesuvio e segue le avventure di Germano (Andrea Di Maria), 35enne pigro dal futuro lavorativo incerto, che vive una tormentata storia d’amore con Sonia (Francesca Chillemi), sua coetanea tanto bella quanto gelosa e possessiva. La trama si sviluppa attorno alle esilaranti situazioni che Germano si trova ad affrontare dopo che una scossa di terremoto di origine vulcanica fa scattare il piano di evacuazione che prevede il trasferimento degli abitanti del paese verso un altro comune gemellato. Germano e gli altri abitanti di San Lorenzo finiranno a Morigerati. Nel cast anche Giacomo Rizzo, Benedetto Casillo, Adriano Falivene, Ilaria Rossi, Antonella Stefanucci, Fernanda Pinto, Raffaele Ausiello, Andrea De Goyzueta, Barbara Salvinelli, Brunella Cacciuni.

Il film è prodotto da CinemaFiction, con il contributo della Regione Campania. E’ stato girato nel 2021 a Morigerati, Portici ed Ercolano.