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Cinema nel Salerno e Cilento: la programmazione e gli orari del weekend dal 16 al 18 ottobre

Scopri tutti i film al cinema nel weekend a Salerno, Vallo della Lucania, Opera (Cineteatro Eduardo), Cava de' Tirreni e nel Cilento: orari e programmazione completa.

Di:
Ernesto Rocco
Cinema

Un fine settimana ricco di grande cinema nelle sale di Salerno, del Cilento e dell’intera provincia. Tra attese uscite nazionali, attesi biopic musicali come “Je so’ pazzo” dedicato a Pino Daniele e opere d’ispirazione spirituale come “Carlo Acutis. Il giovane Santo”, l’offerta cinematografica del weekend soddisfa tutti i gusti.

Di seguito la guida completa ai cinema, con i film in programmazione e i relativi orari di proiezione.

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Vallo della Lucania

  • Teatro Leo De Berardinis
    • Je so’ pazzo (di Nicola Prosatore, con Massimiliano Caiazzo nei panni di Pino Daniele) – Proiezione Laser 4K e 3D:
      • Dal 16 al 20 ottobre: ore 19:15 e 21:30

Cineteatro Eduardo De Filippo Agropoli

  • Carlo Acutis. Il giovane Santo (di Luca Salmaso):
    • Dal 16 al 21 ottobre: unico spettacolo ore 17:00
  • Je so’ pazzo (di Nicola Prosatore):
    • Dal 16 al 21 ottobre: spettacoli ore 18:45, 21:00 e 23:15

Salerno Città

  • Cinema Fatima (Via Madonna di Fatima, 3):
    • Digger: ore 18:0020:30
  • Cinema San Demetrio (Via Dalmazia, 4):
    • Je so’ pazzo: ore 17:0019:3022:00
  • The Space Cinema Salerno (Via A. Bandiera):
    • Je so’ pazzo: Sala 1 (ore 21:0023:35), Sala 7 (ore 14:4017:2020:0022:40), Sala 8 (ore 16:0018:45)
    • Carlo Acutis. Il giovane Santo: Sala 6 (ore 18:50)
    • Mammina VM14: Sala 1 (ore 16:1018:35), Sala 3 (ore 15:2021:2023:50), Sala 4 (ore 22:30), Sala 11 (ore 14:1019:25)
    • Street Fighter: Sala 2 (ore 22:00), Sala 4 (ore 14:00), Sala 5 (ore 17:2520:15)
    • Verity: Sala 2 (ore 14:20), Sala 4 (ore 19:40), Sala 11 (ore 16:35)
    • Whalefall nella balena: Sala 2 (ore 17:10), Sala 8 (ore 21:30), Sala 10 (ore 23:30)
    • L’Estranea: Sala 4 (ore 16:50)
    • Heart of the Beast – Nel profondo selvaggio: Sala 5 (ore 14:5023:10), Sala 9 (ore 21:50)
    • L’albero di molto lontano: Sala 6 (ore 15:50)
    • Naza: Sala 6 (ore 19:5021:10)
    • The Social: il prezzo della verità: Sala 6 (ore 23:20)
    • Primetime: Sala 9 (ore 16:1519:00)
    • Se ami qualcuno dillo: Sala 10 (ore 15:1018:00)

Cava de’ Tirreni

  • Cinema Alambra (Piazza Eugenio Abbro, 5):
    • Carlo Acutis. Il giovane Santo: ore 17:45
    • Je so’ pazzo: ore 19:3021:30

Eboli

  • Cine Teatro Italia (Via U. Nobile, 46):
    • Je so’ pazzo (Sala Italia): ore 17:3019:4522:00
    • L’Estranea (Sala Europa): ore 17:3019:45
    • Heart of the Beast – Nel profondo selvaggio (Sala Europa): ore 22:00

Pontecagnano Faiano

  • CineMaximall (c/o Centro Commerciale Maximall):
    • Je so’ pazzo (Sala 1): ore 16:3019:0021:15
    • Street Fighter (Sala 2): ore 19:00
    • L’Estranea (Sala 3): ore 16:3018:5021:15
    • Mammina VM14 (Sala 4): ore 16:5021:20

Giffoni Valle Piana

  • Galileo Galilei (Piazza Giffoni Film Festival):
    • L’Estranea: ore 19:00
  • Giffoni Multicinema (Via Aldo Moro, 4):
    • Frankie e le creature dimenticate (Sala Blu): ore 17:00
    • Street Fighter (Sala Blu): ore 19:0021:15
    • L’albero di molto lontano (Sala Verde): ore 17:00
    • Je so’ pazzo (Sala Verde): ore 19:3021:30

Pellezzano

  • Cinema Teatro Charlot (Capezzano):
    • Frankie e le creature dimenticate: ore 17:00
    • Je so’ pazzo: ore 19:0021:00

Pagani

  • Multisala La Fenice (Via Marconi):
    • Il figlio del deserto (Sala 1): ore 17:15
    • Michael (Sala 1): ore 19:0021:30
    • Il diavolo veste Prada 2 (Sala 2): ore 18:0020:0022:00

Nocera Inferiore

  • Sala Roma (Via Sellitti, 24):
    • Je so’ pazzo: ore 19:0021:00

Lagonegro

  • Nuovo Cinema Iris (Via Napoli, 27):
    • Sinatritude: ore 18:0019:30
    • Je so’ pazzo: ore 21:30
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