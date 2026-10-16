Cinema nel Salerno e Cilento: la programmazione e gli orari del weekend dal 16 al 18 ottobre

Un fine settimana ricco di grande cinema nelle sale di Salerno, del Cilento e dell’intera provincia. Tra attese uscite nazionali, attesi biopic musicali come “Je so’ pazzo” dedicato a Pino Daniele e opere d’ispirazione spirituale come “Carlo Acutis. Il giovane Santo”, l’offerta cinematografica del weekend soddisfa tutti i gusti.
Di seguito la guida completa ai cinema, con i film in programmazione e i relativi orari di proiezione.
Vallo della Lucania
- Teatro Leo De Berardinis
- Je so’ pazzo (di Nicola Prosatore, con Massimiliano Caiazzo nei panni di Pino Daniele) – Proiezione Laser 4K e 3D:
- Dal 16 al 20 ottobre: ore 19:15 e 21:30
- Je so’ pazzo (di Nicola Prosatore, con Massimiliano Caiazzo nei panni di Pino Daniele) – Proiezione Laser 4K e 3D:
Cineteatro Eduardo De Filippo Agropoli
- Carlo Acutis. Il giovane Santo (di Luca Salmaso):
- Dal 16 al 21 ottobre: unico spettacolo ore 17:00
- Je so’ pazzo (di Nicola Prosatore):
- Dal 16 al 21 ottobre: spettacoli ore 18:45, 21:00 e 23:15
Salerno Città
- Cinema Fatima (Via Madonna di Fatima, 3):
- Digger: ore 18:00 – 20:30
- Cinema San Demetrio (Via Dalmazia, 4):
- Je so’ pazzo: ore 17:00 – 19:30 – 22:00
- The Space Cinema Salerno (Via A. Bandiera):
- Je so’ pazzo: Sala 1 (ore 21:00 – 23:35), Sala 7 (ore 14:40 – 17:20 – 20:00 – 22:40), Sala 8 (ore 16:00 – 18:45)
- Carlo Acutis. Il giovane Santo: Sala 6 (ore 18:50)
- Mammina VM14: Sala 1 (ore 16:10 – 18:35), Sala 3 (ore 15:20 – 21:20 – 23:50), Sala 4 (ore 22:30), Sala 11 (ore 14:10 – 19:25)
- Street Fighter: Sala 2 (ore 22:00), Sala 4 (ore 14:00), Sala 5 (ore 17:25 – 20:15)
- Verity: Sala 2 (ore 14:20), Sala 4 (ore 19:40), Sala 11 (ore 16:35)
- Whalefall nella balena: Sala 2 (ore 17:10), Sala 8 (ore 21:30), Sala 10 (ore 23:30)
- L’Estranea: Sala 4 (ore 16:50)
- Heart of the Beast – Nel profondo selvaggio: Sala 5 (ore 14:50 – 23:10), Sala 9 (ore 21:50)
- L’albero di molto lontano: Sala 6 (ore 15:50)
- Naza: Sala 6 (ore 19:50 – 21:10)
- The Social: il prezzo della verità: Sala 6 (ore 23:20)
- Primetime: Sala 9 (ore 16:15 – 19:00)
- Se ami qualcuno dillo: Sala 10 (ore 15:10 – 18:00)
Cava de’ Tirreni
- Cinema Alambra (Piazza Eugenio Abbro, 5):
- Carlo Acutis. Il giovane Santo: ore 17:45
- Je so’ pazzo: ore 19:30 – 21:30
Eboli
- Cine Teatro Italia (Via U. Nobile, 46):
- Je so’ pazzo (Sala Italia): ore 17:30 – 19:45 – 22:00
- L’Estranea (Sala Europa): ore 17:30 – 19:45
- Heart of the Beast – Nel profondo selvaggio (Sala Europa): ore 22:00
Pontecagnano Faiano
- CineMaximall (c/o Centro Commerciale Maximall):
- Je so’ pazzo (Sala 1): ore 16:30 – 19:00 – 21:15
- Street Fighter (Sala 2): ore 19:00
- L’Estranea (Sala 3): ore 16:30 – 18:50 – 21:15
- Mammina VM14 (Sala 4): ore 16:50 – 21:20
Giffoni Valle Piana
- Galileo Galilei (Piazza Giffoni Film Festival):
- L’Estranea: ore 19:00
- Giffoni Multicinema (Via Aldo Moro, 4):
- Frankie e le creature dimenticate (Sala Blu): ore 17:00
- Street Fighter (Sala Blu): ore 19:00 – 21:15
- L’albero di molto lontano (Sala Verde): ore 17:00
- Je so’ pazzo (Sala Verde): ore 19:30 – 21:30
Pellezzano
- Cinema Teatro Charlot (Capezzano):
- Frankie e le creature dimenticate: ore 17:00
- Je so’ pazzo: ore 19:00 – 21:00
Pagani
- Multisala La Fenice (Via Marconi):
- Il figlio del deserto (Sala 1): ore 17:15
- Michael (Sala 1): ore 19:00 – 21:30
- Il diavolo veste Prada 2 (Sala 2): ore 18:00 – 20:00 – 22:00
Nocera Inferiore
- Sala Roma (Via Sellitti, 24):
- Je so’ pazzo: ore 19:00 – 21:00
Lagonegro
- Nuovo Cinema Iris (Via Napoli, 27):
- Sinatritude: ore 18:00 – 19:30
- Je so’ pazzo: ore 21:30