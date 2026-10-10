Cilento

Cinema, la programmazione del weekend: le novità sul grande schermo tra Salerno e provincia

Scopri i film in programmazione nei cinema di Salerno, del Cilento e della provincia per questo fine settimana: storie toccanti, grande animazione e uscite nazionali tra sale ed orari

Di:
Luisa Monaco
Cinema

Il fine settimana alle porte si preannuncia ricco di appuntamenti per gli appassionati di cinema di Salerno e provincia, grazie a un’offerta variegata che spazia dalle produzioni d’autore italiane ai film dedicati alle famiglie, fino ai titoli internazionali più attesi della stagione.

Il cinema nel Cilento: da Agropoli a Marina di Camerota

Nel Cilento, il Cineteatro Eduardo di Agropoli propone una doppia scelta per il pubblico: la fiaba per tutte le età “L’albero di molto lontano” di Ben Gregor, in proiezione unica alle ore 17:00, e a seguire, alle ore 19:15, lo spazio dedicato al grande cinema d’autore con “Nessun dolore” di Gianni Amelio.

Leggi anche:

Torna il Cinema sotto le stelle ad Agropoli: quattro serate di grandi film e ospiti al Castello Angioino Aragonese
Cinema sotto le stelle 2026: sei appuntamenti all’aperto tra Vibonati e Villammare
Weekend al Cinema: Da Star Wars all’atteso ritorno de Il Diavolo veste Prada 2, ecco tutti i film in provincia di Salerno

A Vallo della Lucania, il Teatro Leo De Berardinis apre le porte con il nuovo attesissimo lavoro di Christopher Nolan, “Odissea”, previsto in serata alle ore 21:00 fino a martedì. Per i più piccoli, il sabato e la domenica alle ore 18:00, la stessa sala propone l’animazione di “Paw Patrol – The Dino Movie”.

Lungo la costa, a Marina di Camerota, il Cinema Bolivar affianca le avventure dei cuccioli con “Paw Patrol – Missione dinosauri” alle ore 19:00 e il thriller “Beast” alle ore 21:00. Restano invece a riposo, o senza proiezioni confermate, le sale di Policastro Bussentino e Sala Consilina.

La programmazione a Salerno città: multisala e centri storici

Spostandosi verso Salerno città, il palinsesto del The Space Cinema di Via Bandiera offre una copertura completa durante tutta la giornata. Tra i titoli con maggiore presenza in griglia spiccano “L’estranea”, articolato in diversi orari tra il pomeriggio e la tarda serata (dalle 15:15 fino alle 23:10), l’intenso “Heart of the Beast” con spettacoli distribuiti tra le sale 1, 2, 3, 9 e 10, e “Mammina” (VM 14) per il pubblico adulto. Completano l’offerta del multisala cittadino titoli come “Verity”, “The Social: il prezzo della…”, il film d’essai “La città dei vivi” e riproposizioni speciali come “Avengers: Endgame Extra”.

Per chi preferisce le sale del centro cittadino, il Cinema San Demetrio propone “La città dei vivi” con tre spettacoli quotidiani (17:00, 19:30 e 22:00), mentre al Cinema Fatima è in programmazione “Digger” alle ore 18:00 e alle ore 20:30.

Le sale nella provincia salernitana: da Cava de’ Tirreni a Pontecagnano

Un’ampia scelta caratterizza anche il resto della provincia salernitana. A Cava de’ Tirreni, il Cinema Alambra mette in cartellone “L’albero di molto lontano” alle ore 17:30, “Nessun dolore” alle ore 19:30 e “Mammina” (VM 14) alle ore 21:30.

A Pellezzano, il Cinema Teatro Charlot propone una tripletta che parte alle ore 17:00 con “L’albero di molto lontano”, prosegue alle ore 19:00 con “The Social: il prezzo della…” e si chiude alle ore 21:00 con “Nessun dolore”.

Proiezioni attive anche a Eboli, presso il Cine Teatro Italia, con “L’estranea” e “Heart of the Beast”, e a Pontecagnano Faiano al CineMaximall, che affianca ai titoli principali la proiezione di “Verity” e “L’isola dei ricordi”.

Le proposte nell’Agro Nocerino-Sarnese e nella Valle dell’Irno

Spazio al grande schermo anche nell’Agro Nocerino-Sarnese e nella Valle dell’Irno. A Pagani, il Multisala La Fenice propone la novità “Michael” e il sequel “Il diavolo veste Prada 2”, mentre alla Sala Roma di Nocera Inferiore la programmazione è interamente dedicata a “Verity”.

Infine, a Giffoni Valle Piana le proiezioni si dividono tra la sala della Cittadella del Cinema e il Multicinema cittadino.

Segui InfoCilento su Google Aggiungilo tra le tue fonti preferite

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.