I dirigenti scolastici della Campania si radunano ad Agropoli

Fragilità educative e prevenzione della dispersione scolastica nel quadro delle misure PNRR e delle linee guida sull’orientamento. Strategie e azioni del Dirigente scolastico. Questo il tema cardine delle due giornate del 6 e 7 novembre presso il CineTeatro E. De filippo di Agropoli.

Un fitto programma dei lavori, riservato ai Dirigenti scolastici in servizio in Campania, che si incentrerà sulle modalità per Intervenire sui divari territoriali e sulle fragilità educative: una visione di sistema.

Una occasione, inoltre, nuova per il cineteatro di fungere da luogo di formazione e aggregante per la scuola ed, in particolare, per gli addetti ai lavori del mondo scuola. In questa full immersion sui limiti, i rischi, le potenzialità delle scuole campane, saranno analizzate e socializzate le azioni e gli interventi del PNRR

attraverso l’analisi de i dati INVALSI per il miglioramento .

Il dirigente scolastico e le competenze manageriali

I lavori inizieranno con i saluti e la presentazione degli obiettivi del convegno che concentrerà ad Agropoli una folta presenza dei dirigenti scolastici dell’intero territorio campano. Un’ottima occasione per il Cilento di ospitare gli attori principali in ambito scolastico:

“Perché siamo qui: la dirigenza scolastica campana per il miglioramento”. Verranno trattate le principali tematiche quali lo sviluppo delle competenze manageriali della dirigenza: l’esperienza della Scuola Nazionale dell’Amministrazione, per poi approfondire un tema mutuato dall’ ambito aziendalistico, eppure sempre più opportuno e utile al mondo scolastico, dal titolo “Le dimensioni della motivazione e l’esercizio della leadership: le nuove sfide della dirigenza scolastica”. Ed ancora, “Le iniziative dell’INDIRE per la formazione sull’orientamento”, “Le azioni dell’USR per la Campania per la prevenzione della dispersione scolastica”.

Orientarsi per non disperdersi

L’obiettivo di questi due giorni di aggiornamento sarà di fornire “Nuovi strumenti per il successo

formativo” approfondendo la tematica attualissima del PNRR in Campania: la progettualità

e le buone pratiche in ambito scolastico con le relative Prospettive di sviluppo. Considerata la rilevanza delle tematiche che saranno rese oggetto di riflessione e di approfondimento, la Direzione Generale garantirà la più ampia diffusione dei materiali didattici del corso in oggetto.