Cilentosofia 2026: fatti, finzioni e intelligenza artificiale nel Cilento

La seconda edizione di Cilentosofia, la Summer School di Filosofia promossa dal Comune di San Giovanni a Piro in collaborazione con l’Università del Piemonte Orientale, si terrà venerdì 23 e sabato 24 ottobre 2026. L’evento animerà il Cenobio Basiliano di San Giovanni a Piro focalizzandosi sul tema “Fatti, finzioni e fake”. Il programma prevede due giornate di lezioni e seminari incentrati sulla sfida di distinguere la realtà dalle sue deformazioni in un’epoca dominata da propaganda, nuove tecnologie e disinformazione.

Il programma e i relatori della Summer School

L’iniziativa porta nel cuore del Cilento importanti accademici del panorama universitario italiano per analizzare il confine sottile tra fatti e narrazioni distorte. Tra i protagonisti figurano Elena Irrera dell’Università di Bologna, Alberto Voltolini dell’Università di Torino, Cristina Meini dell’Università del Piemonte Orientale e Tommaso Piazza dell’Università di Pavia. Gli esperti guideranno i partecipanti in un percorso di approfondimento teorico e pratico sulle dinamiche che regolano la comunicazione e la diffusione delle notizie nel contesto digitale contemporaneo.

La lectio magistralis di Sebastiano Maffettone sull’intelligenza artificiale

Il momento conclusivo della manifestazione è fissato per sabato 24 ottobre alle ore 18.00 con la lectio magistralis di Sebastiano Maffettone, docente dell’Università LUISS. L’intervento, intitolato “Intelligenza Artificiale. Nuovi strumenti, vecchi problemi”, offrirà una chiave di lettura critica sull’impatto delle tecnologie avanzate nella società moderna, mettendo in luce continuità e rotture rispetto ai dilemmi etici tradizionali.

Tradizione filosofica e opportunità di formazione per i docenti

La scelta del Cenobio Basiliano come sede della manifestazione rinsalda il legame del territorio con la grande tradizione della Scuola Eleatica di Parmenide e Zenone, unendo la memoria storica alle sfide del futuro. La partecipazione alla Summer School è completamente gratuita, previa iscrizione obbligatoria da effettuare entro il 16 ottobre 2026. L’evento rilascia un attestato di partecipazione ufficiale e il percorso formativo è riconosciuto come valido ai fini dell’aggiornamento professionale per i docenti.