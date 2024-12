Cilento, vento forte: segnalati diversi disagi

Il vento forte della giornata di Natale ha fatto registrare alcuni disagi sia nel comune di Albanella, sia nel comune di Altavilla Silentina.

Albero divelto ad Altavilla

In quest’ultimo, nello specifico, un albero è stato divelto ed è finito sulla carreggiata in via Quercioni, anche in via Genzano un albero è stato sradicato dal vento forte e non è caduto sulla strada solo perché bloccato dai tralicci.

I cittadini hanno segnalato entrambi i casi affinché le autorità preposte possano intervenire al più presto.

La mappa dei disagi

Ad Albanella, invece, questa mattina, dal muro di una vecchia casa disabitata, sita ai lati di una delle stradine che conducono nella piazza principale, si sono staccati dei blocchi forati e sia i mattoni, sia i calcinacci sono finiti sul marciapiede e sulla strada vicina, mentre in via Raccoli un albero, caduto all’improvviso per il forte vento, ha ostruito completamente la carreggiata.

Tante situazioni di difficoltà, dunque, ma fortunatamente non si registrano danni a persone.