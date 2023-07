Cilento: un progetto di sviluppo infrastrutturale ed economico, ecco i comuni interessati

Approvato il protocollo di intenti per lo sviluppo di un progetto integrato di sviluppo infrastrutturale ed economico, coesione sociale e territoriale per il territorio dell’area “Chora Velina”; 12 le amministrazioni comunali firmatarie di questo protocollo: Vallo della Lucania, Ente Capofila, Ascea, Cannalonga, Castelnuovo Cilento,Ceraso, Gioi, Moio della Civitella, Novi Velia, Omignano, Orria, Perito, e Salento. I comuni aderenti all’iniziativa deciso di disciplinare i reciproci rapporti istituzionali per il raggiungimento del comune obiettivo di realizzare un progetto territoriale integrato denominato I.T.I Chora Velina, progetto che abbraccia i seguenti sei corridoi tematici: energia sostenibile condivisa, conservazione e valorizzazione del patrimonio storico, archeologico e culturale, ripopolamento e nuove economie, reti di mobilità e accessibilità, monitoraggio e salvaguardia, transizione digitale.

Il progetto

I comuni aderenti all’iniziativa deciso di disciplinare i reciproci rapporti istituzionali per il raggiungimento del comune obiettivo di realizzare un progetto territoriale integrato denominato I.T.I Chora Velina, progetto che abbraccia i seguenti sei corridoi tematici: Energia sostenibile condivisa; Conservazione e valorizzazione del patrimonio storico, archeologico e culturale; Ripopolamento e nuove economie; Reti di mobilità e accessibilità; Monitoraggio e salvaguardia; Transizione digitale. Il progetto si propone inoltre di sostenere l’evoluzione e lo sviluppo del territorio, di predisporre le infrastrutture e i servizi in funzione di come si evolve la dinamica sociale, economica e culturale; di promuovere i valori portanti degli orientamenti comunitari: l’innovazione, la sostenibilità, la coesione e la contaminazione; di difendere i diritti e gli interessi dei Comuni aderenti nell’ambito dei modelli e delle pianificazioni regionali, nazionali ed europee.

Nel primo semestre 2023 l’Agenzia di Sviluppo Territoriale Sistema Cilento ha avviato la verifica di fattibilità di un Progetto Territoriale Integrato nell’area territoriale del Cilento Centrale finalizzato all’impianto di un Investimento Territoriale Integrato di matrice europea per lo sviluppo integrato del territorio riguardante una matrice di progettualità condivise con le 12 amministrazioni comunali firmatarie di questo protocollo. Lo scorso 22 giugno, durante un’assemblea aperta alle Amministrazioni comunali ed ai principali stakeholder del territorio, tenutasi in Vallo della Lucania , Sistema Cilento – Agenzia Locale di Sviluppo del Cilento S.C.P.A. ha presentato gli esiti del focus territoriale ITI CHORA VELINA, candidandosi a proseguire, quale soggetto attuatore, nel percorso di progettazione di un Investimento Territoriale Integrato per l’area individuata.

Sistema Cilento, la società

La società Sistema Cilento, proponente del progetto, è un’azienda a partecipazione pubblica nata per lo sviluppo del territorio e per garantire servizi agli enti che ne fanno parte e ai cittadini delle rispettive comunità. Ad oggi sono oltre 40 i comuni del comprensorio cilentano che aderiscono e usufruiscono della Sistema Cilento. Lo scorso anno è stato eletto Marco Sansone, avvocato di Vallo della Lucania, come nuovo presidente della società. L’elezione è avventa all’unanimità, necessaria dopo la scomparsa dell’ingegnere Nello Onorati che aveva guidato fino a pochi mesi fa la società.