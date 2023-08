Cilento: tutto pronto per la 26esima edizione del “Mediterraneo Video Festival”

Sono stati selezionati i 13 film in concorso alla 26esima edizione del Mediterraneo Video Festival. Numerosi i film iscritti provenienti da tutto il mondo; la giuria ufficiale del Festival e una giuria di giovani studenti assegneranno il Premio al miglior documentario della 26a edizione. Due le categorie in concorso, lungometraggi e cortometraggi, per un’unica sezione internazionale. Inoltre, in questa edizione verrà assegnato un premio al miglior documentario che affronta il tema della pace contro tutte le guerre.

La selezione ufficiale dei film in concorso alla 26esima edizione

Concorso Lungometraggi / Feature Film Competition

Dear memories di Nahuel Lopez, Germania/Svizzera, 2022

Escape di Katia Jarjoura, Francia/Qatar, 2022

Nei giardini della mente di Matteo Balsamo, Italia, 2022

Peso morto di Francesco Del Grosso, Italia, 2022

Regardez l’autre di Sara Olaciregui, Francia, 2022

Zew di Irene Kuten, Argentina, 2022.

Concorso Cortometraggi / Short Film Competition

Espejismos di Alfonso Palazón Meseguer, Spagna, 2022

Fortunes de mer di Armelle Fouat e Elisa Mezquita, Belgio, 2022

Lyuba, mañana di Beatriz de Silva, Spagna, 2023

Mamme volanti di Giulio Tonincelli e Paolo Fossati, Italia, 2022

Munari: ¿se puede hacer de otra manera? di Adriano Morán e Manuel Fontán del Junco,

Spagna, 2022

Parallèles di Ambroise Carminati, Francia, 2021

Serigne di Rodrigo Hernandez Tejero, Edu Marín e Adriana Cardoso Navarro, Spagna,

2023.

La 26esima edizione del Mediterraneo Video Festival si terrà dal 21 al 24 settembre a

Stella Cilento, Terradura, Rodio e Ascea. Per aggiornamenti seguiteci sul nostro sito

www.medvideofestival.net e sui canali social Facebook e Instagram.