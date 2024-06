Cilento: salgono a due i nidi di caretta caretta

Nuovo nido di caretta caretta. In 24 ore sono due le nidificazioni di tartarughe marine. La prima era stata intercettata ieri a Palinuro, in località Saline. Questa mattina altra segnalazione, in un altro tratto costiero particolarmente amato da questi esemplari: Ascea.

Mamma caretta caretta è giunta nella notte sul litorale del centro cilentano e ha deposto le uova. Questa mattina le sue tracce non sono sfuggite ai volontari che monitorano la costa che poco dopo hanno avuto la conferma della nidificazione.

Il Cilento è pronto a stabilire un nuovo record di nidi di caratta caretta. La stagione è appena iniziata: questa settimana, infatti, ha preso il via il monitoraggio della costa dai parte dei volontari dell’Enpa che continueranno a sorvegliare le spiagge per tutta l’estate.