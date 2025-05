“Cilento PianoFest 2025”: successo per la terza edizione. Un affascinante viaggio sonoro a Santa Maria di Castellabate e Perito

Dal 1° al 4 maggio 2025, il Cilento si è trasformato in un palcoscenico a cielo aperto per celebrare la grande musica classica. Quattro appuntamenti straordinari hanno condotto il pubblico in un affascinante viaggio sonoro attraverso epoche e stili, grazie all’interpretazione di musicisti affermati e giovani talenti emergenti.

Successo per l’edizione 2025

La rassegna concertistica “Cilento PianoFest“, promossa dall’Associazione A.M.A.R.E CILENTO in collaborazione con il Conservatorio “Giuseppe Martucci” di Salerno, ha coinvolto due località simbolo della bellezza cilentana: Santa Maria di Castellabate e Perito. Luoghi di grande valore storico e paesaggistico, scelti per avvicinare il pubblico alla musica colta in un dialogo profondo tra arte, territorio e identità.

Un’iniziativa resa possibile anche grazie al sostegno degli operatori economici locali e di Poste Italiane, che ha dimostrato come la sinergia tra cultura e comunità possa generare esperienze artistiche autentiche e partecipate.