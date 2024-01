Cilento Outlet: tra saldi irresistibili, villaggio del divertimento per i più piccoli e la magia dell’Epifania

L’Epifania si arricchisce di musica, spettacoli, pattinaggio sul ghiaccio e incredibili occasioni d’acquisto grazie al Villaggio del divertimento del Cilento Outlet. Sino al 14 gennaio il Centro commerciale regalerà infatti ai suoi ospiti tante emozionanti attrazioni, un modo unico per dare libero sfogo alla fantasia e al divertimento.

Il magico villaggio del divertimento

Il Villaggio del divertimento è un vero e proprio lunapark con una splendida ruota panoramica (aperta dal lunedì al venerdì dalle 15.00 alle 20.00; il sabato dalle 15.00 alle 21.00 e la domenica dalle 10.00 alle 14.00 e dalle 15.00 alle 21. 00), e una pista di pattinaggio (aperta dal lunedì al venerdì dalle 15.00 alle 20.00; il sabato dalle 15.00 alle 21.00 e la domenica dalle 10.00 alle 14.00 e dalle 15.00 alle 21.00). Ma andiamo con ordine.

Il programma di oggi

Oggi (sabato 6 gennaio) fino alle ore 13.00 e dalle 16.00 alle 21.00 i più piccoli potranno vivere l’emozione di incontrare la befana all’interno della sua casetta. La vecchina più amata di sempre accoglierà i bimbi per sapere se hanno meritato di ricevere tanti dolcetti oppure se nella calza è stato giusto lasciare anche un po’ di carbone. Ma non è tutto, il divertimento continua per le vie del Cilento che saranno infatti animate da artisti di strada, splendidi palloncini, inoltre i bambini potranno scatenarsi sulle note della baby dance. Attività che si ripeteranno anche domenica dalle 16.00 alle 21.00.

Saldi irresistibili

Il Villaggio del divertimento non lascerà delusi i grandi, visto che dal 5 gennaio sono partiti gli irresistibili saldi, fino al -50% di sconto dal prezzo outlet. La magia del Villaggio andrà avanti anche il 13 e il 14 gennaio, dalle 16.00 alle 21.00, con l’animazione per bambini e le simpatiche mascotte itineranti.

È dunque tutto pronto per vivere un’esperienza unica e coinvolgente per tutta la famiglia al Cilento outlet dove lo shopping incontra il divertimento.