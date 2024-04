Cilento Outdoor Experience: quattro giorni di avventura e scoperta nel cuore del Cilento

Il Cilento, con i suoi paesaggi mozzafiato e la sua natura incontaminata, si prepara ad ospitare un evento imperdibile per gli amanti dell’outdoor: il Cilento Outdoor Experience. Quattro giornate all’insegna dell’avventura e della scoperta, in programma il 28 aprile, 26 maggio, 16 giugno e 13-14 luglio, per vivere un’esperienza indimenticabile immersi nella bellezza del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.

Orienteering, tiro con l’arco, escursionismo e bushcraft

Un calendario ricco di attività per tutti i gusti e livelli di esperienza. Il 28 aprile si parte con l’orienteering: una sfida all’ultima bussola per destreggiarsi tra sentieri e boschi, immergendosi completamente nella natura. Il 26 maggio sarà la volta del tiro con l’arco: un’occasione per mettere alla prova la propria abilità e precisione in un’antica disciplina che affonda le sue radici nella storia del Cilento.

Il 16 giugno gli amanti del trekking potranno vivere un’escursione guidata alla scoperta dei luoghi più suggestivi del Parco Nazionale, accompagnati da esperti del territorio che sveleranno i segreti e le bellezze di questa terra unica.

Infine, il 13 e 14 luglio il bushcraft sarà protagonista: due giornate dedicate alle tecniche di sopravvivenza e di costruzione di rifugi nel bosco, per imparare a vivere in armonia con la natura e ad affrontare le sfide dell’ambiente selvaggio.

Non solo avventura, ma anche cultura e aggregazione

Le quattro giornate del Cilento Outdoor Experience si concluderanno con momenti di convivialità, durante i quali sarà possibile degustare i prodotti tipici locali e conoscere la storia, le tradizioni e gli usi e costumi del Cilento.