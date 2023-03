Cilento: ok al restyling della casa comunale di Alfano

Il Comune di Alfano, guidato dal sindaco Elena Anna Gerardo, ha approvato il progetto definitivo – esecutivo relativo ai “Lavori di manutenzione straordinaria degli ambienti interni della casa comunale – contributo FSC anno 2022”.

Il finanziamento per Alfano

Per il Comune di Alfano, è stato assegnato un contributo di 15.500 mila euro, che verrà impiegato appunto per la manutenzione straordinaria degli ambienti interni della casa comunale. Il finanziamento dell’intervento, è relativo all’annualità FSC 2022, ai sensi del DPCM del 17/07/2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 02/10/2020.

L’Ente cilentano ha quindi stabilito di mettersi subito al lavoro per garantire l’avvio dei lavori nei tempi previsti e sfruttare al meglio i fondi assegnati.

Contributi per investimenti in infrastrutture sociali

Il Decreto in questione, assegna, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, ai comuni situati nel territorio delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria , Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, contributi da destinare a investimenti in infrastrutture sociali; Il contributo è attribuito a ciascun Comune sulla base di una serie di criteri di riparto (tra cui la fascia demografica della popolazione residente) , ed al Comune di Alfano con popolazione compresa fra i 501 e 1000 è assegnato un contributo pari ad euro 15.500,00 per ognuno degli anni dal 2021 al 2023.