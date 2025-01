Cilento, nuovo allarme truffe: ecco i falsi venditori ambulanti

Dopo la miriade di furti con scasso portati a segno in tutto il Cilento, i ladri tentano altre strategie.

E’ di queste ore la notizia di presunti tentativi di truffa ai danni di anziani.

I malviventi, forse, per aggirare le misure di controllo poste in essere dalle forze dell’ordine, sembra che si siano ingegnati con condotte in parte già viste, in parte nuove e creative.

Le testimonianze

Alcuni anziani hanno raccontato di essere stati avvicinati da giovani che affermavano di essere figli o nipoti di venditori ambulanti in attività negli anni settanta e ottanta del secolo scorso nei paesi dell’entroterra cilentano.

Portavano i saluti dei loro congiunti commercianti e offrivano olio e vino a prezzi irrisori.

Gli anziani, confusi dalla ridda di domande e sorrisi benevoli, in un primo momento, si sono mostrati spaesati e disorientati.

Qualcuno, pur non ricordando nulla di quanto millantato, considerati i costi, si è mostrato interessato all’assaggio e all’acquisto dei prodotti.

Quando la domanda e l’invito: “Voi abitate da solo?… Vi portiamo la roba a casa, noi… non vi preoccupate”, è divenuta insistente, qualcuno si è insospettito e ha risposto che viveva con i figli e i nipoti.

E’ bastato estrarre il cellulare per chiamare i nipoti, per far dileguare nel nulla, gli irreprensibili mercanti.