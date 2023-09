Cilento: l’Associazione DVC fa un appello a tutti i giovani per donare il sangue

L’Associazione Donatori Volontari di Sangue del Cilento pubblica un appello dedicato ai tutti i giovani dai 18 anni, invitandoli a raggiungere le sedi dell’ospedale di Vallo della Lucania e di Sapri per donare il sangue. È molto importante donare perché c’è sempre bisogno di sangue. Infatti in caso di emergenze mediche, incidenti gravi o interventi chirurgici complessi, spesso si verifica una rapida e significativa perdita di sangue.

L’appello

“Giovani donatori… fatevi avanti!!! Abbiamo bisogno di donatori di sangue dai 18 anni in su…!” è questo l’appello che l’associazione pubblica sui social e sulle locandine.

Ecco le sedi per donare

Tutti coloro che sono interessati a donare il sangue, possono raggiungere le sedi di Vallo e Sapri.

Ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania dal lunedì al sabato, dalle ore 8:30 alle ore 13:00.

Ospedale “Dell’Immacolata” di Sapri, dalle ore 8:00 alle ore 12:30.

Un gesto di solidarietà

La donazione di sangue è un gesto di solidarietà che unisce le persone in un comune obiettivo: aiutare il prossimo e preservare la vita umana. Con la donazione del sangue si può monitorare la propria salute e si ha un profondo impatto sulle vite degli altri. Attraverso la donazione ematica, si non solo aumenta la consapevolezza sul proprio benessere, ma si fornisce anche un prezioso contributo per salvare vite umane.