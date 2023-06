Cilento: l’amministrazione comunale invita i cittadini ad abbellire i balconi con fiori. Al via il concorso

Si chiama “Balcone fiorito” ed è il concorso ideato dal Comune di Perito per rendere più colorato e bello il paese, grazie all’aiuto dei privati. La partecipazione al concorso è totalmente gratuita e il termine ultimo di per l’iscrizione è fissato per il 30 giugno 2023; il modulo di iscrizione e il relativo bando sono reperibili presso l’ufficio protocollo del comune. “Balcone fiorito, darà l’opportunità a tutti i cittadini di “sfidarsi”, addobbando nel migliore dei modi negozi, balconi, finestre, aiuole o spazi pubblici, riempiendo così di fiori e colori il territorio comunale.

Le date

L’allestimento dovrà avvenire entro il 14 luglio 2023 e restare in evidenza almeno fino al 20 agosto 2023.

Previsti anche tre premi per primo, secondo e terzo classificato: 1° posto targa + 300 €, 2° posto targa + 200 €, 3° posto targa + 100 €.

Le finalità e gli obiettivi

La cura del verde sia pubblico che privato è una delle priorità dell’Amministrazione Comunale, guidata dal sindaco Pietro Apolito. Ciò contribuisce a rendere il Comune di Perito sempre più accogliente sia per i cittadini che per i visitatori.

I fiori, a questo scopo, colorano il paesaggio urbano, diffondendo serenità e armonia. Il concorso “Balcone Fiorito” nasce su questi principi e punta sull’abbellimento floreale di balconi, davanzali, terrazzi o angoli caratteristici situati nel territorio municipale. Il concorso prevede l’allestimento scenografico tramite elementi di decoro riconducibili alle specie arboree e floreali di balconi, davanzali, terrazzi o angoli caratteristici. La tematica è libera e affidata al partecipante.